龍發堂8年死近百人 死因異常雄檢調查

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄龍發堂爆發阿米巴痢疾、結核病疫情，且近8年有97人死亡。高雄地檢署接獲情資顯示，龍發堂移送資料中疑有死因登載不實情形，檢方已分他字案，將進一步調查釐清確切死因。
高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝今天表示，衛生局輔導查核龍發堂的相關資料，獲報涉有死因等登載不實情形，檢方指派民生犯罪專組檢察官偵辦，初步查出龍發堂近8年有97人死亡。
至於媒體報導堂眾登載死因有食道破裂等，葛光輝表示，目前取得的資料初步查出都為敗血症、心肺衰竭和心肌梗塞等死因，將進一步調查有無外力造成等原因。如果有相關醫院涉嫌開立不實死亡證明，也是檢方調查偵辦重點，如有不法，將依法徹查到底。
高雄市衛生局昨天發布新聞稿表示，查核發現過往龍發堂的年平均死亡人數12人較高於高雄市立精神護理之家的7人，以及平均死亡年齡56歲較低於高雄市立精神護理之家的63歲，死亡原因占50%以上為營養不良或外力侵襲致死者，異常的死因凸顯龍發堂確實存在管理不當與照護疏失等問題。
龍發堂去年7月發生阿米巴痢疾、結核病疫情，衛生局去年12月公告「龍發堂為阿米巴痢疾及結核病之法定傳染病流行地點」，檢方將核對調查堂眾相關死因、病歷等資料。1070105