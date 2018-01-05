龍發堂8年死近百人 死因異常雄檢調查

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄龍發堂爆發阿米巴痢疾、結核病疫情，且近8年有97人死亡。高雄地檢署接獲情資顯示，龍發堂移送資料中疑有死因登載不實情形，檢方已分他字案，將進一步調查釐清確切死因。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝今天表示，衛生局輔導查核龍發堂的相關資料，獲報涉有死因等登載不實情形，檢方指派民生犯罪專組檢察官偵辦，初步查出龍發堂近8年有97人死亡。

至於媒體報導堂眾登載死因有食道破裂等，葛光輝表示，目前取得的資料初步查出都為敗血症、心肺衰竭和心肌梗塞等死因，將進一步調查有無外力造成等原因。如果有相關醫院涉嫌開立不實死亡證明，也是檢方調查偵辦重點，如有不法，將依法徹查到底。