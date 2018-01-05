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〈鉅亨觀點〉散裝航商旺季效應後 別忽略BDI將面臨

鉅亨網2018/01/05 11:33
鉅亨網 / NOWnews
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在旺季效應帶動下，波羅的海綜合指數 (BDI) 最新報價來到 1341 點，創 12 月下旬以來高點，日漲幅逾 6%，不過實際上近 1 個月來，波羅的海海岬型指數 (BCI) 跌幅達 34%，波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 月跌逾 12%，導致 BDI 月跌幅仍有近 20%，因此旺季熱潮結束後，BDI 恐面臨修正的壓力。

散裝航商傳統旺季自去年 11 月左右發動，除了有原物料季節性需求強勁外，加上中國政府正針對環境污染產業採取強硬措施，使得廠商積極搶運、擴大備貨潮等，促使旺季效應發酵。

然而，法人提醒，近期港口煤、鐵礦砂庫存水位已偏高，不排除旺季過後 BDI 指數拉回壓力將會相當大。

從中國鋼鐵工業協會發布最新中國鐵礦石價格指數來看，周跌幅已近 2%，是自去年 9 月中以來首次高點回跌。

根據高盛日前公布最新預測，鐵礦砂價格將於 3 個月內下滑至每噸 60 美元，今年平均價格將為每噸 55 美元，去年每噸逾 70 美元的價格恐不復見。

除鐵礦砂供需面最直接影響 BDI 指數，即便海運最差狀況已過，不過今年仍處於密集新船下水期，供過於求態勢仍未改變，產業仍處在調整期。

散裝航商股價受到 BDI 指數彈升激勵，今 (5) 日連袂走揚，其中，以海岬型船舶為主要船隊的中航 (2612-TW) 和裕民 (2606-TW) 最受惠，分別漲逾 2%、1.3%，新興 (2605-TW)、台航 (2617-TW) 也有逾 1% 漲勢。

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