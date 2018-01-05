超人氣萌石虎集寶返南投相親 繁衍下一代

（中央社記者梁珮綺台北5日電）即將滿5歲的石虎「集寶」姊姊，將在9日返回出生長大的南投，預計一週後與石虎「阿中」配對，肩負繁衍下一代重責大任。民眾可把握本週末到台北市動物園，向「集寶」說聲再見。

農委會特有生物研究保育中心在民國102年成功繁殖石虎姊弟「集寶」與「集利」，同年底在南投縣集集鄉野放，豈料，「集寶」負傷跑回特生中心，經評估不適合回到野外生活，因此，103年6月23日轉送台北市動物園照養，「集寶」姊姊也展開代言石虎保育的生活。

「集寶」姊姊外形酷似虎斑貓，模樣可愛，不過，個性神秘、機警，素有「獨行俠」之稱。台北市動物園發言人曹先紹表示，「集寶」入園後，透過一系列保育教育活動，其在短短4年內擁有一大票死忠粉絲。