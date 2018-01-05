普生D肝檢測試劑取得TFDA許可證 檢測營運添新動

普生表示，由於 D 型肝炎 (D 肝) 僅發生在 B 型肝炎 (B 肝) 帶原者身上，也將大幅提升病患發生急性肝炎、甚至猛爆性肝炎的機率，由於台灣目前 B 肝帶原者已超過 300 萬人，肝癌更名列全國第二大的癌症死因，加上 B、C、D 肝炎檢查皆已正式納入健保給付範圍，因此隨著 D 肝檢測試劑取得許可，可帶動檢測事業營運表現。

精準醫療廠普生 (4117-TW) 表示，旗下最新 D 型肝炎檢測試劑 GB HDV Ab 產品，正式取得台灣 TFDA 醫療器材許可證，今年起將可陸續展開與台大、榮總、長庚、成大、高醫等國內主要醫院及醫療機構的銷售合作，可望帶動檢測事業營運表現。

普生指出，台灣過去 20 年來皆缺乏正式查驗登記的 D 型肝炎檢驗試劑，致使臨床上有大量需求未被滿足，目前大多數的 B 肝病人難以查驗 D 肝的重疊感染。

普生表示，D 肝診斷有兩種臨床用途，首先是患有 D 肝的 B 肝患者，有些會產生較嚴重的肝病或肝硬化；第二是影響治療的選擇，目前 B 肝治療主要是以核苷酸類似物為主，但有 D 肝病毒的 B 肝病人以此種藥物治療效果不佳，必須改以干擾素治療，所以世界上多數肝病研究學者都會建議 B 肝病人應該接受 D 型肝炎篩檢。