賀新年　新北民政局10正妹同仁拍《保庇新北市》封面

迎接2018狗年「旺來富」，新北市政府民政局特別邀請10位美女同仁，拍攝《保庇新北市》的封面及賀年卡向鄉親拜早年；這群逆天身材堪比韓國TWICE的旗袍美女，出眾氣質與甜美笑容，引發Line群組瘋狂轉傳，短短時間內已擄獲一票粉絲的心。

民政局長江俊霆表示，同仁年輕有活力，平日在各個工作崗位上為民眾提供親切與創意的服務，私底下也多才多藝，從記者會到大小活動的主持、演出都是同仁親自擔任；狗年即將來臨，也特別由民政10美帶來開春好兆頭，讓鄉親感受到民政局滿滿的祝福。

其中號稱美女製造基地的宗教禮俗科，除神級正妹廖庭瑩，還有「新北Hebe」林郁芮及小清新莊雅喬，戶政科與三重戶所則有宛若雙胞胎的李若群、巫婉甄甜美姐妹花，自治科楊于萱可愛小虎牙與沈心怡健美的身材，也常接到府內很多代言活動邀約。