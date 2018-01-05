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賀新年　新北民政局10正妹同仁拍《保庇新北市》封面

記者陳志仁／新北報導2018/01/05 12:16
▲新北市政府民政局特別邀請10位美女同仁，拍攝《保庇新北市》的封面及賀年卡向鄉親拜早年。（圖／新北市政府民政局提供）
▲新北市政府民政局特別邀請10位美女同仁，拍攝《保庇新北市》的封面及賀年卡向鄉親拜早年。（圖／新北市政府民政局提供）

迎接2018狗年「旺來富」，新北市政府民政局特別邀請10位美女同仁，拍攝《保庇新北市》的封面及賀年卡向鄉親拜早年；這群逆天身材堪比韓國TWICE的旗袍美女，出眾氣質與甜美笑容，引發Line群組瘋狂轉傳，短短時間內已擄獲一票粉絲的心。

民政局長江俊霆表示，同仁年輕有活力，平日在各個工作崗位上為民眾提供親切與創意的服務，私底下也多才多藝，從記者會到大小活動的主持、演出都是同仁親自擔任；狗年即將來臨，也特別由民政10美帶來開春好兆頭，讓鄉親感受到民政局滿滿的祝福。

其中號稱美女製造基地的宗教禮俗科，除神級正妹廖庭瑩，還有「新北Hebe」林郁芮及小清新莊雅喬，戶政科與三重戶所則有宛若雙胞胎的李若群、巫婉甄甜美姐妹花，自治科楊于萱可愛小虎牙與沈心怡健美的身材，也常接到府內很多代言活動邀約。

另外，殯葬處身高170公分的呂佳螢才從警花轉換跑道、陳思涵正好完成牙齒矯正，行政科新娘子呂盈潔也才完成終身大事；大家從2017年11月初接到任務後，就積極運動健身，拍攝當天更不敢吃早、午餐，為的就是要穿上旗袍更窈窕動人。

江俊霆說，新北民政10美的成員中，除宗教科廖庭瑩曾經擔任過外拍模特兒外，其他9位全都是第一次穿旗袍進棚拍攝，因此拍攝過程狀況不斷，有的笑場、有的看錯鏡頭，還有的走步差點摔倒、手腳不知道擺那的…，好不容易經過了5個小時的奮戰，才完成拍攝工作。

關鍵字保庇新北市新北市民政局
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