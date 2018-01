部分筆電電池恐起火燃燒 HP宣布回收

(中央社記者顏伶如波特蘭4日專電)惠普公司(HP)今天宣布,約有5萬台筆記型電腦所使用的鋰離子(lithium-ion)電池,由於出現功能異常,恐有起火燃燒的問題,宣布回收。

被列為這波回收行列的問題電池,隨附於2015年12月至2017年12月間在全球各地銷售的 HP Probook 64x(G2 and G3), HP ProBook 65x(G2 and G3), HPx360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11notebook computers and HP ZBook(17 G3, 17 G4,and Studio G3) mobile workstations等。