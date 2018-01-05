部分筆電電池恐起火燃燒 HP宣布回收

被列為這波回收行列的問題電池，隨附於2015年12月至2017年12月間在全球各地銷售的 HP Probook 64x（G2 and G3）, HP ProBook 65x（G2 and G3）, HPx360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11notebook computers and HP ZBook（17 G3, 17 G4,and Studio G3） mobile workstations等。

（中央社記者顏伶如波特蘭4日專電）惠普公司（HP）今天宣布，約有5萬台筆記型電腦所使用的鋰離子（lithium-ion）電池，由於出現功能異常，恐有起火燃燒的問題，宣布回收。

同時，消費者從惠普分店或惠普授權的零售商單獨購買電池，或更換電池時，也可能買到這批有問題的產品。

惠普在聲明中表示，這批電池可能過熱，因此起火燃燒，讓消費者面臨遭到燒傷的風險，「非常重要的是，請務必檢查您的電池是否受到影響」。

惠普表示，消費者應立即前往惠普網站查詢筆電或行動工作站的電池，是否在回收之列。對於需要更換問題電池的消費者，將提供免費更換。

美國消費品安全委員會（Consumer ProductSafety Commission）統計，惠普到目前為止收到8起電池過熱或燒焦的事件通報。電池功能異常更導致3起意外事件，一名消費者手部因此遭到一級燒傷。1070105