陸專家：美國全球軍售霸主地位難撼

（中央社記者張謙香港5日電）有中國大陸軍事專家說，當前美國在全球軍售市場的霸主地位難以被撼動；在武器進口上，亞洲穩居首位，主因是膨脹的軍事戰略。

解放軍報今天刊登中國國防大學聯合作戰學院的李路的文章，分析了全球軍售市場最新動向。

文章指出，目前全球軍售市場呈現出諸多特點。在賣家方面，美國獨大愈加難撼。

據分析，美國霸占全球軍備出口國的頭把交椅已有多年，在2012至2016年的5年間，美國軍火出口占全球33%。

進入2018年，美國的全球軍售霸主地位將愈加牢不可撼。