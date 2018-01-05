陸專家：美國全球軍售霸主地位難撼

（中央社記者張謙香港5日電）有中國大陸軍事專家說，當前美國在全球軍售市場的霸主地位難以被撼動；在武器進口上，亞洲穩居首位，主因是膨脹的軍事戰略。
解放軍報今天刊登中國國防大學聯合作戰學院的李路的文章，分析了全球軍售市場最新動向。
文章指出，目前全球軍售市場呈現出諸多特點。在賣家方面，美國獨大愈加難撼。
據分析，美國霸占全球軍備出口國的頭把交椅已有多年，在2012至2016年的5年間，美國軍火出口占全球33%。
進入2018年，美國的全球軍售霸主地位將愈加牢不可撼。
但文章指出，軍售總額的大幅領先並不代表美國在細分市場上沒有挑戰；美國的對手俄羅斯雖然近年來整體市占有所下降，在一些領域的競爭力卻極強。
比如，土耳其不顧北約反對，簽署購買俄國S-400型防空系統的重大合約。
此外，被歸入「新興軍工體」的巴西、南韓和土耳其等國的軍貿漲勢明顯，其中以南韓的表現最為搶眼。
據分析，近年來，南韓大舉進軍菲律賓、印尼、泰國等亞洲國家武器市場，2016年南韓軍工企業銷售額成長20.6%，達到84億美元。
文章預計，隨著2018年南韓國防預算大增7%，軍工銷售還有上漲潛力。
在買家方面，文章指出，在國際軍貿進口市場中，亞太地區穩居頭名，這一方面取決於其巨大經濟體量，以及多個國家不斷膨脹的軍事戰略。
比如，區內的的印度、南韓和日本都在全球武器進口榜單前列，既是全球主要武器進口國，又致力於成為全球主要軍工強國。
除了上述國家，印尼、越南等東協國家的武器進口上升趨勢也十分明顯。可以預見，伴隨著區內各國的經濟實力持續提升，亞太將長期占據全球軍貿進口首席。
至於世界另外兩大武器進口地區歐洲和中東，前者呈現下降趨勢，後者則大幅上漲。1070105