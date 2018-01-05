菲海撈獲毒品 警方懷疑與外籍貨船有關

（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲律賓漁民3日下午在呂宋島南部海域撈起一桶古柯鹼，警方懷疑與前一天遭遇風浪擱淺的外籍貨船有關。這艘外籍貨船上載有6名中國大陸人、2名香港人以及1名台灣人。

菲律賓警方在一份報告中說，漁民3日下午5時30分左右，在蘇索岡省（Sorsogon）馬特諾格鎮（Matnog）海域捕魚時意外撈起一個藍色塑膠桶，內有25袋可疑毒品，重24公斤，警方初步檢驗認定是古柯鹼。

警方估計這批毒品每袋市價為500萬披索（大約新台幣327萬元）。

此前一天，也就是2日傍晚，外籍貨船JIN MING 16號遭遇風浪，在沙馬爾省（Northern Samar）邦布翰鎮（Pambujan）附近海域擱淺下沉，船上人員被當地海岸防衛隊人員救上岸，暫時安置在鎮長家中。