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中央社

菲海撈獲毒品 警方懷疑與外籍貨船有關

中央社2018/01/05 11:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲律賓漁民3日下午在呂宋島南部海域撈起一桶古柯鹼，警方懷疑與前一天遭遇風浪擱淺的外籍貨船有關。這艘外籍貨船上載有6名中國大陸人、2名香港人以及1名台灣人。

菲律賓警方在一份報告中說，漁民3日下午5時30分左右，在蘇索岡省（Sorsogon）馬特諾格鎮（Matnog）海域捕魚時意外撈起一個藍色塑膠桶，內有25袋可疑毒品，重24公斤，警方初步檢驗認定是古柯鹼。

警方估計這批毒品每袋市價為500萬披索（大約新台幣327萬元）。

此前一天，也就是2日傍晚，外籍貨船JIN MING 16號遭遇風浪，在沙馬爾省（Northern Samar）邦布翰鎮（Pambujan）附近海域擱淺下沉，船上人員被當地海岸防衛隊人員救上岸，暫時安置在鎮長家中。

邦布翰鎮和馬特諾格鎮均為濱海小鎮，海上距離大約120公里。

菲國警方正根據台方提供的情資，調查貨船與毒品是否有關聯。中華民國刑事局駐菲聯絡官今天已經南下邦布翰鎮協助調查。

JIN MING 16號船上載有6名中國大陸人、2名香港人以及1名陳姓台灣人。船員聲稱貨船是台灣籍，但菲方人員發現船籍文件有所塗改，不排除是幽靈船。

全案存有諸多疑點，菲國警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）今天料將從馬尼拉南下，實地瞭解案情。1070105

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