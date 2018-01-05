陸片面啟用M503航線　藍委：台灣海峽內海化

江啟臣說，這次大陸片面啟動M503相關航線，對我方國安跟台海情勢判讀，會增加很多壓力，甚至整個應變節奏會受到影響。不管是M503，或過去軍機繞台，以及這次遼寧號南下經過台海，某種程度上，北京作法不言而喻，就是希望把台海內海化。

中國大陸片面啟動M503相關航線，引發陸委會與我民航局不滿與抗議。對此，立法院外交及國防委員會、國民黨立委江啟臣今(5)日表示，不管是M503航線、還是跨區遠海長航，中國大陸就是希望把台灣海峽內海化，不僅增加台灣的壓力，對兩岸情勢也沒有幫助，他認為，關鍵還是在於兩岸要有對話協商管道。

立法院外交及國防委員會、民進黨立委蔡適應則說，M503航線，事實上在102年、103年就已經啟用了。 當時是由北往南飛，這次是雙向由南往北飛，對我方來講影響會變更多，但更重要的還是W航線，是在福州、廈門往海峽中線方向飛，對台灣的安全和空防有非常大的影響。

蔡適應指出，南北航向多為國際民航機，基本上在國際民航組織管控下，民航機要偽裝成戰鬥機的機率比較低，但東西向的航線卻是直接從機場起飛，這代表我方在第一時間無法判斷它是民航機、還是戰鬥機的話，我方空域的反應時間會非常短

蔡適應說，未來中國戰機不是從機場起飛開始算，而是從海峽中線開始算，反應時間只有一半而已，這代表國軍待命班必須要有更快的反應動作。現在看起來大陸吃了秤砣鐵了心，不會收回片面決定，金門、連江地區的預警設備應該加強。

民進黨立委黃偉哲表示，大陸片面啟動M503相關航線，這牽涉到民航機跟軍機，在雷達上如果戰機沒有升空，沒有經過無線電雷達通訊很難辨識，海峽中線周邊有我方戰機射擊的靶區，若發生誤擊，對雙方來講都是消耗。

黃偉哲說，陸方連民航機的民用航線都往台灣這邊推，是要把無辜的民航機推上火線嗎？真的很過分，陸委會抗議歸抗議，還是要有進一步作法。

黃偉哲指出，1970、1980年代，韓航客機誤入蘇聯的領空而被擊落，造成好幾百人無辜喪命，不希望再度發生這樣的悲劇，呼籲中國大陸應該以人為本，難道不把客機人命當一回事嗎？