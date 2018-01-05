賊出沒！全球首條太陽能高速公路通車才5天 路面就被

業內人士說，依現場路面破壞的整齊性和一些痕跡推測，這不是手工完成的，也不像大型設備操作的，更像是專業團隊作業後遺留的痕跡。

《齊魯晚報》4 日報導，被盜路段切開了一道寬 10-15 公分、長 1.8 公尺的傷口，7 塊太陽能路面阻件有被重擊過的痕跡。路邊設置的逆變器中有一個門被打開，其附近防止上高速的圍欄也被破壞。

世界首條太陽能高速公路去年 12 月 28 日在濟南正式通車，號稱電動車可以「邊開車邊充電」。但好景不長，這條「黑科技」公路通車才 5 天，今年 1 月 2 日工作人巡查時發現路面遭到破壞，舖設在公路上的太陽能板竟然被偷了！

太陽能路面試驗段位於濟南繞城高速南線，由齊魯交通發展集團投資，全長 1120 公尺，太陽能路面鋪設長度 1080 公尺，鋪設主行車道和應急車道。

這條太陽能公路採用「透光混凝土＋太陽能發電元件＋絕緣防護」的 3 層結構，最表層為透光混凝土路面，具有高強度和超過 90% 的透光率；中層為光伏板，可利用路面閒置時間吸收陽光發電；底層為絕緣層，3 層結構總厚度不超過 3 公分，不僅可轉化太陽能，將來還會逐步實現汽車移動無線充電、互聯網覆蓋、大資料集成與分析等智慧功能，成為智慧城市的一部分。

新通車的路面這麼快就發生了破損，是否為車輛碾軋、低溫等造成，但工作人員排除了這種可能。據介紹，該段公路設計荷載採用現行國家公路標準，設計使用年限參照瀝青路面設計規範標準 15 年，設計承載能力為 2400 萬次 ESAL 等效標準軸載。設計使用壽命、路用性能各項指標均高於現有瀝青混凝土路面通車伊始，上述因素不可能導致這樣的破壞出現。

現場被切割、丟失的太陽能板正好在承重最強的輪基帶上。業內人士認為，如果從金錢的角度考慮，破壞太陽能路面的透明混凝土摩擦層顯然有點不值得，而且現場缺失的東西經濟價值很低，從破壞程度上看，「破壞者可能對技術感興趣」。

山東光實能源相關負責人表示，在太陽能路面的建設施工過程中，多次碰到陌生人出現，當時雖然是封閉施工，但他們還是趕到了施工現場，有人偷拍照片、有人偷組件。工作人員說：「之前元件沒鋪上去，來偷元件、偷技術，現在鋪完了還來偷，實在令人匪夷所思。」

至於損失有多大？山東光實能源相關負責人推算，單就經濟損失就數萬元人民幣，但事件的綜合損失很難估計。

據了解，專案承載科研目的，採用的是世界領先的技術，關注度已經擴展到國際層面，事件造成的影響很不好。另外，現在是臨時修復，對交通的影響不大，如果今後更換太陽能路面的透明混凝土摩擦層，存在的安全隱憂不好估量。

該負責人表示，綜合考慮季節和高速公路的情況後，再做更換損壞元件的打算。