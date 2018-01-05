為國際書展暖身　名人導讀行動書車快閃活動詹宏志來說書

2018國際書展即將於2月登場！新北市立圖書館特於新的一年開始，搶先推出名人導讀得獎好書講座及「行動書車快閃」的暖身活動；詳細的活動訊息，請至新北市立圖書館的網站查詢。
新北市立圖書館表示，PChome發行人詹宏志將於1月6日，在新北市立圖書館的總館，帶大家搶先閱讀 2017年Openbook好書獎（年度好書：翻譯書）「此生如鴿：間諜小說大師勒卡雷的40個人生片羽」，與大家一起用閱讀元氣迎新；另 新北市「行動書車」則將快閃至「四四南村」，和大家分享2018書展大獎入圍者作品，以滿滿的閱讀能量，帶大家迎接新的一年！
新北市立圖書館說，詹宏志是電腦家庭出版集團和城邦出版集團的創辦人，除資深編輯出版人的身分，同時也是作家，從小到大酷愛閱讀的他，這次特別前來新北市立圖書館總館，為大家導讀2017年Openbook年度翻譯好書之一，間諜小說大師約翰‧勒卡雷（John Le Carré）的唯一自傳「此生如鴿」；勒卡雷一生得獎無數，更因充滿戲劇元素與張力，已有19部作品被改編為電影與電視劇。
「行動書車快閃」系列活動則邀請到包括生奶、黃宗潔、陳默安等獨立出版人、書展大獎入圍者及Openbook年度好書獎等得主，以「行動講堂」的方式，於新北市、台北市與基隆市等地與民眾分享創作；近距離互動，同時搭配2018台北國際書展大獎得獎好書、2017Openbook年度好書及獨立出版聯盟精選好書等三大好書展，除是愛書人最 IN 的閱讀指南，更可以立即借回家先睹為快！