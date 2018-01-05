為國際書展暖身　名人導讀行動書車快閃活動詹宏志來說書

2018國際書展即將於2月登場！新北市立圖書館特於新的一年開始，搶先推出名人導讀得獎好書講座及「行動書車快閃」的暖身活動；詳細的活動訊息，請至新北市立圖書館的網站查詢。

新北市立圖書館表示，PChome發行人詹宏志將於1月6日，在新北市立圖書館的總館，帶大家搶先閱讀 2017年Openbook好書獎（年度好書：翻譯書）「此生如鴿：間諜小說大師勒卡雷的40個人生片羽」，與大家一起用閱讀元氣迎新；另 新北市「行動書車」則將快閃至「四四南村」，和大家分享2018書展大獎入圍者作品，以滿滿的閱讀能量，帶大家迎接新的一年！