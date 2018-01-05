今日廣場》陳渺／王炳忠的稿費好高

看到今天地檢署的新聞內容，發現以前所謂的文攻武嚇，還蠻有一回事的！除了動不動就說要動武，原來也有聘請寫手（侯漢廷）跟建立新聞網站，只是收視率跟素質嘛，大家有目共睹就不再贅訴。

日前沸沸揚揚的王炳忠等人涉及《國安法》案件，今天在台北地檢署公布新聞稿後，似乎又有更多深入的新進展，顯然，王炳忠案的確是跟周泓旭間諜案脫不了關係，因為根據其內容，周泓旭提供資金，利用新黨幹部等人，成立「燎原新聞網」及「新中華兒女同學會」發展共諜組織，很明顯已經與《國家安全法》2-1條構成要件該當，不過，這當然還是要由法官來審理。

另外，原來以為是史書裡才會出現的一字千金，在現實中，是的確有可能，雖然沒有拜讀過王炳忠的大作，但依照常理來看，一本書大概12萬到14萬字之間，而王炳忠在先前記者會上表明了，他的收入─是稿費及版稅。

讓人沒想到，原來台灣人寫一本可以在中國出版的書，可以獲得每年1600萬，並且連續三年贊助，錢還任你用，不需要報帳，實在是不容易，雖然不到一字千金，但是一個字至少有個三四百塊，也是蠻猛的！

可以看出中國應該也是蠻熟悉台灣法律的！畢竟懂得透過王父成立「燎原網路媒體公司」，並對外宣稱是中華文教代天協會信徒募捐。想必知道宮廟奉獻金錢，金額往往不容易掌握的特性來處理。

不過由此案也可看出，中國真的已經從「打台灣」進步到「買台灣」的地步了，如果我們再不修改《國家安全法》，恐怕只會讓這些人越來越肆無忌憚，反正就算被抓，刑期也是如此地輕微。

現在只是因為中國的飢不擇食，又或者被詐騙，才會找上這些不明所以的類邊緣人，但難保有一天，中國會找到或買到「對」的人來影響台灣，就像是中國影響澳洲一樣。

所以，我們真的應該要好好警惕才是上策！

●作者：陳渺／新北市/研究生

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