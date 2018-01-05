消費升級趨勢+環保稅開徵 凍漲10多年的中國國產啤

消息面帶動下，也讓中國啤酒股全線走強，證券時報今 (5) 日報導，早盤，青島啤酒漲逾 9%，重慶啤酒 (600132-CN) 漲 7%，華潤啤酒漲逾 7%，惠泉啤酒 (600573-CN) 漲近 6%。燕京啤酒、珠江啤酒 (002461-CN) 漲近 5%。其中華潤啤、青島啤股價更創下一年來新高。

新京報 4 日報導，中國國產啤酒品牌，包括華潤雪花、青島、燕京啤酒在內的多家啤酒企業已對產品進行價格調整，價格漲幅在 10% 至 20% 之間， 業界人士分析認為，原材料、環保稅等成本的上升是此次啤酒行業紛紛漲價的重要原因。此外，消費升級帶動了近十年沒有普遍漲價的啤酒市場價格提升。

青島啤酒股價

1 月 4 日，據微酒報導稱，包括華潤雪花、青島在內的多家啤酒企業從 1 月 1 日起將對產品進行價格調整，新京報報導指出，華潤雪花啤酒發布調價通知，對包括雪花純生、勇闖天涯、晶尊在內的 9 款產品進店價格進行上調，幅度在 2 到 10 元人民幣每件不等，提價產品的規格均為 500ml； 青島啤酒方面也稱，將對部分產品價格及費用進行調整，調整幅度暫未透露。據悉，燕京啤酒也於近日對產品價格進行了上調。

燕京啤酒股價

對於漲價原因，華潤雪花與青啤的調價通告函中均表述：「由於原材料價格上漲、人工成本增加、運輸費用增加、環保稅開徵等原因，生產成本增加。」

財聯社報導，中國啤酒集體漲價既是因為生產成本增加，也是在順應消費升級趨勢。目前，中國啤酒市場主要由華潤啤酒 (0291-HK)、青島啤酒 (600600-CN)、百威啤酒 (BUD-US)、燕京啤酒 (000729-CN) 和嘉士伯 (CPH: CARL-B) 五大巨頭占據，格局逐步穩定，企業要尋得新的利潤增長點，需靠價格和產業結構來驅動。

綜合新京報、證券時報整理了中國券商對啤酒業的看法，東吳證券分析認為，近期中國國產啤酒普遍提價，直接原因在於成本及人工上漲。目前行業競爭未有明顯變化，淡季提價效果還需持續觀察：如果旺季強勢區域啤酒新價格能夠持續，一方面可能行業走出價格戰困局，競爭環境出現新變化；另一方面企業報表利潤將明顯改善。

國聯證券指出，中國啤酒行業在經歷了 3 年的產量下滑之後在 2016 年下半年出現復甦跡象，但是產量的正增長維持時間不長，曾經一度再次處於低位。不過相較前兩年，目前啤酒行業的局面已經維穩，今年以來供給側改革引發的原材料價格猛漲加劇了中小企業的成本壓力，而主要啤酒廠商在經歷了 2016 年的關廠提效之後，成本費用端得到了很大的控制，產能利用率得到提升，未來將進一步的從追求市場份額轉向追求利潤，產品結構高端化將不斷推進，同時給予了公司很好的提價空間。

中泰證券認為當下是投資啤酒行業較好的時間窗口，過去幾年中小企業加速退出，行業競爭逐步良性，廠商提價躍躍欲試，隨著消費升級的不斷進行以及產品結構優化，行業加速集中將顯著改善企業盈利水平。市場份額決定了盈利水平乃至未來的彈性空間，按照現有格局來看，研報認為行業受益的先後順序分別是華潤啤酒、百威英博、青島啤酒。

而川財證券則表示，隨著行業供需、產品結構的改善，預計 2018 年啤酒業績拐點將會在上半年大概率出現，建議持續關注相關標的：重慶啤酒、青島啤酒等。