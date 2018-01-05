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iPhone等遭晶片漏洞波及 蘋果急釋更新補救

中央社2018/01/05 11:47
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北5日電）蘋果全球晶片兩大漏洞暴露資安風險，蘋果（Apple）說，iPhone、iPad、iPod touch、Mac與Apple TV，幾乎所有Mac系統和iOS設備都受到影響，已釋出系統更新協助防範。

兩大資安漏洞近期由Alphabet Inc旗下GoogleProject Zero和來自多國的學界及業界研究人員聯合發現。

第一項漏洞稱為災難（Meltdown），這項漏洞影響英特爾晶片，讓駭客得以繞過用戶應用軟體和電腦記憶體間的硬體障礙，可能會讓駭客讀取電腦記憶體，盜走帳號和密碼。第二項漏洞稱為幽靈（Spectre），影響英特爾、超微和安謀等公司晶片，讓駭客得以騙過沒問題的應用程式，讀取機密資訊。

蘋果今天在網站上發表聲明指出，安全研究人員最近發現Meltdown和Spectre的資安漏洞問題，幾乎影響所有的電腦設備和操作系統。蘋果表示，所有Mac系統和iOS設備都受到影響，但目前還沒有已知的客戶受影響。

蘋果公司表示，已在iOS 11.2、MacOS 10.13.2和tvOS 11.2防範Meltdown漏洞，Apple Watch則不受影響。蘋果同時計劃在未來幾天發布Safari瀏覽器的修復程序，以幫助防禦Spectre漏洞。

蘋果建議用戶，只從Apple Store商店等受信任的位置下載軟體，以避免惡意軟體攻擊。

蘋果並承諾，將繼續開發和測試資安漏洞問題的緩解措施，並將在即將到來的iOS、macOS，tvOS和watchOS系統更新中發布。1070105

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