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中央社

促進觀光 京津冀推144小時過境免簽

中央社2018/01/05 11:53
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北5日電）京津冀144小時過境免簽政策自2017年12月28日起開始實施，持有效國際旅行證件和前往第三國或地區聯程客票的外國旅客，可從京津冀口岸出入境，並可免辦簽證在京津冀區域內停留旅遊6天。

中共黨媒人民日報海外版指出，分析人士認為，京津冀（北京、天津、河北）實行144小時過境免簽政策，將對促進北京、天津、河北三地協同發展產生重要意義和作用。

此外，北京副市長程紅表示，近40%的外國旅客曾反映先前的72小時過境免簽時間較短，難以滿足深入體驗北京名勝古跡、歷史文化以及短期商務活動等方面的需求，希望可以延長過境免簽時限。

北京首都國際機場股份有限公司副總經理杜強表示，2013年72小時過境免簽政策實施後，截至2016年，國際旅客年均成長25.1%；按這個速度，新政策的實施將使過境旅客的成長一倍。

報導說，此次京津冀過境免簽新政策覆蓋了53個國家，其中歐洲申根簽證協議國家24個、歐洲其他國家15個、美洲國家6個、大洋洲國家2個、亞洲國家6個。

開放的口岸包括航空與港口。外國旅客可選擇從北京首都國際機場口岸、北京鐵路西客站口岸、天津濱海國際機場口岸、天津國際郵輪母港口岸、河北石家莊國際機場口岸、河北秦皇島海港口岸中的任一口岸入境或者出境，並可免辦簽證在京津冀行政區域內停留144小時。

上海、杭州、南京等江浙滬機場此前已實行144小時過境免簽政策。1070105

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