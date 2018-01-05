促進觀光 京津冀推144小時過境免簽

（中央社台北5日電）京津冀144小時過境免簽政策自2017年12月28日起開始實施，持有效國際旅行證件和前往第三國或地區聯程客票的外國旅客，可從京津冀口岸出入境，並可免辦簽證在京津冀區域內停留旅遊6天。

中共黨媒人民日報海外版指出，分析人士認為，京津冀（北京、天津、河北）實行144小時過境免簽政策，將對促進北京、天津、河北三地協同發展產生重要意義和作用。

此外，北京副市長程紅表示，近40%的外國旅客曾反映先前的72小時過境免簽時間較短，難以滿足深入體驗北京名勝古跡、歷史文化以及短期商務活動等方面的需求，希望可以延長過境免簽時限。