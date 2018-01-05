促進觀光 京津冀推144小時過境免簽

（中央社台北5日電）京津冀144小時過境免簽政策自2017年12月28日起開始實施，持有效國際旅行證件和前往第三國或地區聯程客票的外國旅客，可從京津冀口岸出入境，並可免辦簽證在京津冀區域內停留旅遊6天。
中共黨媒人民日報海外版指出，分析人士認為，京津冀（北京、天津、河北）實行144小時過境免簽政策，將對促進北京、天津、河北三地協同發展產生重要意義和作用。
此外，北京副市長程紅表示，近40%的外國旅客曾反映先前的72小時過境免簽時間較短，難以滿足深入體驗北京名勝古跡、歷史文化以及短期商務活動等方面的需求，希望可以延長過境免簽時限。
北京首都國際機場股份有限公司副總經理杜強表示，2013年72小時過境免簽政策實施後，截至2016年，國際旅客年均成長25.1%；按這個速度，新政策的實施將使過境旅客的成長一倍。
報導說，此次京津冀過境免簽新政策覆蓋了53個國家，其中歐洲申根簽證協議國家24個、歐洲其他國家15個、美洲國家6個、大洋洲國家2個、亞洲國家6個。
開放的口岸包括航空與港口。外國旅客可選擇從北京首都國際機場口岸、北京鐵路西客站口岸、天津濱海國際機場口岸、天津國際郵輪母港口岸、河北石家莊國際機場口岸、河北秦皇島海港口岸中的任一口岸入境或者出境，並可免辦簽證在京津冀行政區域內停留144小時。
上海、杭州、南京等江浙滬機場此前已實行144小時過境免簽政策。1070105