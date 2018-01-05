哈啦財經／台幣強升　懷念那位作風強悍的彭總裁了嗎？

只是企業大老會這麼認命，市場認為可能也體會到央行的無奈，尤其在美國總統川普強勢作風下，外匯操縱國觀察名單的緊箍咒仍隨時可能套回來，加上彭淮南2月25日就要退休，大家也不願再讓這位在任近20年的央行總裁為難。但看到新台幣這樣升不停，企業心痛之餘，會不會有人也開始懷念起過去彭總裁的強悍作風，連總統蔡英文都說自己也不習慣央行總裁不姓彭，當然，也有不少人期待新任央行總裁帶來另一番新氣象。

新台幣兌美元從2017年開始一路強升，1月5日盤中更觸及29.5元，升幅逾9%，不過，相較過去，只要一升值，企業大老就出面喊話，甚至重砲轟擊央行匯率政策，現在企業大老似乎不太談匯率了，大家都默默承受自求多福做好避險，而這對於總裁彭淮南來說可能也會有點不適應。

彭淮南任期將於2月25日屆滿，由於他已表態不續任，在退休倒數之下，新台幣兌美元卻升升不息，大家也開始回想若是以前，央行早就出手阻升，以出口導向的企業大老更不知會與彭總裁互摃多少次，勢必不斷喊話要求央行阻升，像台積電董事長張忠謀過去就曾多次摃上彭總裁，從2009年開始至2013年幾乎是「每年一摃」。

2009年12月張忠謀就談到產業面對3大挑戰，首先就是匯率，看起來美元長期弱勢，對新台幣走勢憂心；2010年10月張忠謀又提到新台幣強勢升值，對於公司經營有影響；2011年9月張忠謀更說，南韓匯率控管做得比台灣好，台灣央行不要當企業界的絆腳石。

不僅如此，2012年10月張忠謀砲火更猛烈，抱怨5年來韓元貶值近18%，台幣卻升值近1成，匯率讓台灣競爭力輸南韓，還說若企業CEO 5年內增加成本逾3成，早就被董事會「Fire（炒魷魚）」了，當時彭淮南還發出4頁新聞稿回擊，強調貨幣政策應是穩定物價，不能單純考慮個別產業。

隔年2013年11月張忠謀再提央行對匯率的回應是中學生的回答， 建議應當成一個博士論文把相對效益計算一下，因為匯率常有變動，所以每年都要做計算。當時彭淮南則反駁，央行有23位博士，如果匯率能解決出口問題，那麼全世界不需要有經濟學家。

不過，後來張忠謀就很少再提匯率，但彭淮南卻在他主持的最後一場理監事會2017年第4季理監事會後記者會，再度公開反駁張忠謀對薪資屬於自由人力市場供需的論點回應。彭淮南指出，勞動市場並非完全競爭市場，也就是勞方議價能力較弱，資方則有議價能力，況且資本可以快速、自由移動，但勞動力受到地域限制，「自由的人力市場絕對不是萬靈丹，因為常常見到市場失靈，政府介入就是對的。」

其實，在彭淮南近20年任期，因匯率摃上央行的企業大老不只張忠謀，上銀科技董事長卓永財也多次為匯率發言，2013年5月身為台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長的卓永財就抨擊，彭淮南不能叫9A，應該叫9B總裁，要求新台幣至少貶值到32元，否則3到6個月後，日圓貶值效應讓日本景氣活過來，台灣產業界會垮台、倒光光。

面對新台幣這波升值，卓永財去年也曾多次向央行喊話，除表示熱錢進出基本上對美國沒什麼影響，可台灣是小島、小船，錢一進一出，就會造成新台幣升貶，央行有責任去排除這樣的熱錢進出干擾，還曾提到新台幣沒有升值本錢，經濟競爭力不好，靠匯率升值、熱錢湧入炒股是不對的。

雖然許多企業大老為了匯率摃上央行，要求央行阻升，但也有不少人批評央行「救出口助經濟成長，阻升不阻貶」的匯率政策。像是曾任央行副總裁的許嘉棟2011年就曾批評，這並非長久之計，貿易出超還那麼大的情形下，好像貶值的理由不太有。央行隨後也發布新聞稿反擊匯率過度波動，央行將維持外匯市場秩序。

2012年5月兩人更是面對面槓上，許嘉棟在一場研討會當著彭淮南的面，抨擊央行不要為追求盈餘，而傾向寬鬆貨幣政策。彭淮南則當場反擊，強調央行有4大經營目標，但並沒有包括「追求盈餘」，對許嘉棟的發言，他感到「遺憾」。

不過，相較過去新台幣大幅升值時，就有企業大老出面喊話要求央行阻升，去年至今新台幣大幅升值，企業大老發言變少了，甚至卓永財也曾說「企業體會到政府的困難，美國是老大，不得不接受，企業必須好自為之。」相信企業大老的沈默，可能讓彭總裁也覺得相當意外，而企業會這麼認命，應該也知道背後有一個老大美國，讓央行不得不低頭，即便台灣去年下半年脫離外匯操縱國觀察名單，但美國每半年會公布一次，這緊箍咒仍隨時可能套回來。

當然，彭淮南2月25日將要退休可能也是原因之一，畢竟大家可能也不願再為難這位即將退休的央行總裁。而央行總裁本來就不好當，就如同彭淮南在面對企業要求促貶時，曾表示匯率是兩面刃，出口廠商希望新台幣貶值，但進口商與消費者則期盼升值，而這是不能兩全的。

確實，新台幣這波升值，也讓不少民眾趁勢進場撿便宜換外幣搶美元，因為新台幣價值變大了，等於可以用近9折價格買進美元。其實，彭淮南也曾替機車族發聲表示，新台幣如對美元貶值1%，工具機業者出口所得美元，換成台幣收益增加1%，但進口業者如中油支付1美元台幣就需增加1%，1500萬機車族，每次加油，油錢可能要增加1%，他們可是沈默的大眾。

不過，在彭淮南退休前，新台幣「升升」不息，還是讓企業大老相當心驚膽顫，可能也有人開始懷念起彭淮南過去的強悍作風，尤其目前市場預期，農曆年前新台幣資金需求大，估計1、2月新台幣仍有升值壓力，可能要等到3月資金趨緊狀況解除後，新台幣才有漲多回貶的機會。

當然，不只企業，外界也關注未來新任央行總裁人選，畢竟新人新氣象，上任後可能有另一番作為，也因此，新任央行總裁勢必也要面臨不少的壓力，尤其若新台幣升勢不止，企業大老可能轉向跟新任者喊話，屆時新總裁能否挺得住？如何回應？不僅考驗新任的智慧，相信大家也會觀察新任者與「14A」總裁彭淮南的不同之處。