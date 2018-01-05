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NBA／全明星賽投票　球迷更愛字母哥勝詹皇、厄文

記者鍾東穎／綜合報導2018/01/05 12:06
▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）

NBA今(5)日公布了第一階段全明星賽名單，公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo擊敗詹皇LeBron James和Kyrie Irving獨居東區第一，總票數更是全聯盟第一。西區則由勇士雙雄Kevin Durant、Stephen Curry包辦前兩名。

東區前場第一是公鹿Antetokounmpo的863,416票，騎士James則以856,080票緊接在後，76人 「推特王」Joel Embiid為第三。後場則是塞爾提克Kyrie Irving拿下802,834票排在首位，暴龍DeMar DeRozan、溜馬Victor Oladipo接續。

西區前場則是勇士 Durant的767,402為第一， 「鵜鶘雙塔」Anthony Davis、DeMarcus Cousins排在第二、三。後衛則由勇士Curry拿下735,115票勝過火箭James Harden的602,040票排在第一，雷霆Russell Westbrook排在第三。

令人驚豔的是，菜鳥年就出現在東西區前十名內的4名新人分別是，今夏首度復出的76人的狀元郎Ben Simmons，和3名今年的新秀，湖人兩大新星Lonzo Ball、Kyle Kuzma，塞爾提克的榜眼Jayson Tatum。

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