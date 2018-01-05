研華布局工業物聯網 年營收估衝破500億

（中央社記者田裕斌台北5日電）研華科技雖遭遇應用電腦事業群(ACG)高層人事變動，但組織調整已告尾聲，加上在工業物聯網布局完整，法人估計，今年合併營收可望突破新台幣500億元。

法人表示，研華去年上半年衰退幅度較大的北美市場，去年第3季起營運狀況好轉，加上去年第3季營收明顯衰退的ACG事業群在人事穩定後，去年第4季營收衰退幅度可望降至1成以下，且工業物聯網相關的工業自動化、工業通訊、嵌入式板卡也可望維持1至2成的成長動能。

法人認為，研華受惠物聯網的成長，今年營收可望成長10%至15%，由於布局相對同業全面，從最基本的感測器、閘道器、邊際運算電腦及網通設備等硬體外，更將物聯網的發展延伸至解決方案平台(SRP)的層面，是台灣工業電腦廠商中唯一自行開發工業物聯網平台(WISE-PaaS)，具有提供遠端設備監控，設備運行效率分析等整套智慧製造解決方案等能力。