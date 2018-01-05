又一歐元大多頭 德銀預言2018年將暴漲逾8%

繼美銀美林之後，德意志銀行 (Deutsche Bank) 近日也加入了歐元大多頭行列，並建議投資者買入歐元，目標價在 2018 年上漲至 1.30 大關，較當前水準 (1.2050 左右) 高出逾 8%。

週四 (4 日) 歐元兌美元上漲 0.6%，觸及 1.2089 的 4 個月高點，主要因美元指數下跌，儘管週四公佈的美國民間就業報告強於預期，一度令歐元兌美元漲幅縮減，但這樣的走勢維持時間並不長。

FX168 財經網報導，德意志銀行貨幣研究聯席負責人 George Saravelos 在研究報告中寫道，「自歐洲央行 (ECB) 開始收緊政策以來，歐元只升值了 10%，這表明歐元對歐洲央行收緊政策的敏感度可能會繼續遠高於美國聯準會 (Fed)。此外，市場對 Fed 緊縮政策的反應不是很大，因為不相信會走遠。」