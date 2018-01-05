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又一歐元大多頭 德銀預言2018年將暴漲逾8%

鉅亨網2018/01/05 12:05
鉅亨網 / NOWnews
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繼美銀美林之後，德意志銀行 (Deutsche Bank) 近日也加入了歐元大多頭行列，並建議投資者買入歐元，目標價在 2018 年上漲至 1.30 大關，較當前水準 (1.2050 左右) 高出逾 8%

週四 (4 日) 歐元兌美元上漲 0.6%，觸及 1.2089 的 4 個月高點，主要因美元指數下跌，儘管週四公佈的美國民間就業報告強於預期，一度令歐元兌美元漲幅縮減，但這樣的走勢維持時間並不長。

FX168 財經網報導，德意志銀行貨幣研究聯席負責人 George Saravelos 在研究報告中寫道，「自歐洲央行 (ECB) 開始收緊政策以來，歐元只升值了 10%，這表明歐元對歐洲央行收緊政策的敏感度可能會繼續遠高於美國聯準會 (Fed)。此外，市場對 Fed 緊縮政策的反應不是很大，因為不相信會走遠。」

根據 Fed 週三 (3 日) 發佈的 12 月會議紀錄顯示，大多數與會者重申支持繼續漸進升息。如果通膨因為減稅而加速回升，就有了加快升息的理由，2018 年升息次數或多於預期中值所暗示。但如果通膨不能繼續回升至 2% 這一目標，則是放慢升息的理由。

Saravelos 指出，隨著 2018 年的展開，市場將在美國和歐洲通貨再膨脹力量的對決中難以取捨。但相信歐洲力量最終將勝出，並且建議買入歐元，目標 1.30

1 月 5 日，歐元兌美元最新 1.2070，或 0.01%。

歐元兌美元走勢
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