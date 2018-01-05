「炸彈氣旋」橫掃美東　13州拉警告至少6人死亡

美國東岸遭到「炸彈氣旋」（bomb cyclone）所帶來的超強暴風雪襲擊，各地釀成多起災情。據了解，自南卡羅來納州至緬因州一共13個州，目前已發布警報，而各地總計亦有超過上萬航班取消；另外，交通方面也頻頻傳出有失控打滑等意外，截至目前為止至少造成了6人喪命。

綜合媒體報導，美東時間本月4日當天受到暴風雪的影響，包括紐約拉瓜地亞機場、甘迺迪國際機場，以及長島麥克阿瑟機場都全面關閉停飛，光是一天的時間內，就有超過4300架班機遭到取消、2000架延誤。

面對此次強烈暴風雪侵襲，美國各家航空紛紛呼籲乘客務必做好心理準備，全美其他幾十個機場也將會面臨長時間的班機延誤、取消等情況。



▲這一波威力超強的「炸彈氣旋」將沿著東岸往北方移動，屆時強烈的極地冷空氣將接力襲擊。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.1.5）

據了解，目前整個暴風雪警報壟罩在美國東岸各主要城市，而美國國家氣象局分析指出，這一波威力超強的「炸彈氣旋」將沿著東岸往北方移動，屆時強烈的極地冷空氣將接力襲擊，而美國東北部地區也將會迎接自加拿大吹來，同時也是這個冬天最寒冷的一波寒風。