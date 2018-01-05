最高貴的在職訓練班　CEO、二代接班人才能報名

外貿協會「企業高階主管實戰班」去( 2017 )年9月首度開辦，招生對象鎖定企業 CEO 、總經理或企業家第二代接班人，課程時間僅 48 小時，學費即高達 20 萬元，堪稱為國內最高貴的「在職訓練班」。貿協董事長黃志芳今(5)日指出，高階主管實戰班3月即將辦理第二期課程，將新增新創、企業併購等授課內容，貿協將以「一次上課終身保固」為理念，協助國內企業家持續拓展國際視野。

企業高階主管實戰班是貿協與新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所合作開辦，去年推出第一期課程即轟動業界，中鋼、正新橡膠、台水、台灣櫻花、先麥食品等上市櫃知名企業高階主管或二代、三代接班人參加。

貿協董事長黃志芳今日指出，企業高階主管實戰班今年3月將開設第二期課程，以培養國內企業家國際格局、視野為目標，授課內容包括美國、大陸及東協南亞的經濟研析，以及面對新科技如物聯網、電子商務等之挑戰，並新增企業併購、新創等課題。

貿協指出，企業高階主管實戰班的招收對象為企業 CEO 、總經理、副總經理以及企業家第二代接班人，名額僅限 30 人。3月將於新加坡開訓上課，並在5月安排6天的海外市場參訪行程，走訪印度、緬甸等具潛力的海外市場建立人脈。第二期課程時間由 36 小時增加至 48 小時，費用每人新台幣 20 萬元，但不含機票以及住宿差旅費。

黃志芳透露，二期課程尚未正式開放報名，目前已有 22 人搶先表達參加意願，未來不排除增加名額至 33 人。而在已報名者中，董事長、總經理占了 1/3 、企業家二代占 1/3 ，公司遍布各產業。

黃志芳強調，企業高階主管實戰班的特色為「一次上課終身保固」，後續會不斷安排回娘家的講座課程，均超乎原本學費的範圍，協助國內企業掌握市場動態並培養國際視野。