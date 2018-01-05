NBA／猛綠大三元領軍　勇士擊墜火箭快意復仇

開幕戰遭到火箭逆轉、以1分之差飲恨輸球的勇士5日於客場快意復仇，在「猛綠」Draymond Green本季第2度大三元領銜，以及決勝節有效抑制火箭火力的狀況下，成功以124：114擊敗火箭，拿下近期3連勝。

此役雙方各有明星球員缺席，勇士Kevin Durant因右小腿不適的關係不克出賽，火箭頭號球星「大鬍子」James Harden則是因為左大腿拉傷持續高掛免戰牌。

雖然Harden無法出賽，但主場作戰的火箭依舊氣勢如虹，在主控Chris Paul和Eric Gordon的強勢帶領下，首節便以37：33取得領先，次節勇士則在Klay Thompson和David West的發揮下緊咬比分不放，半場打完雙方僅有1分之差，火箭暫以53：52領先。