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NBA／猛綠大三元領軍　勇士擊墜火箭快意復仇

記者林志儒／綜合報導2018/01/05 13:04
▲Draymond Green拿下大三元，幫助勇士擊敗火箭。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green拿下大三元，幫助勇士擊敗火箭。（圖／美聯社／達志影像）

開幕戰遭到火箭逆轉、以1分之差飲恨輸球的勇士5日於客場快意復仇，在「猛綠」Draymond Green本季第2度大三元領銜，以及決勝節有效抑制火箭火力的狀況下，成功以124：114擊敗火箭，拿下近期3連勝。

此役雙方各有明星球員缺席，勇士Kevin Durant因右小腿不適的關係不克出賽，火箭頭號球星「大鬍子」James Harden則是因為左大腿拉傷持續高掛免戰牌。

雖然Harden無法出賽，但主場作戰的火箭依舊氣勢如虹，在主控Chris Paul和Eric Gordon的強勢帶領下，首節便以37：33取得領先，次節勇士則在Klay Thompson和David West的發揮下緊咬比分不放，半場打完雙方僅有1分之差，火箭暫以53：52領先。

易籃再戰後雙方持續互有來往，替補上陣的Gerald Green頻頻在外線開炮為火箭添得分數，勇士則是由Stephen Curry還以顏色，倒數2秒三分球漂亮入網，幫助勇士帶著93：90優勢進入第四節。

決勝節勇士開局便打出一波8：1攻勢，在Thompson切入得手後取得雙位數差距，也迫使火箭叫出暫停，但暫停過後火箭依舊無法有效阻止勇士得分，急於追分之際也無良好出手機會，Curry終場前41秒空切上籃得手後不僅讓Draymond Green拿下本場比賽第10次助攻，更徹底鎖定勇士勝局。

總計Draymond Green全場攻下17分、14籃板、10助攻，本季個人第度大三元到手，Curry則是轟下全隊最高29分，Thompson則是有28分進帳。

火箭以Gordon拿下30分表現最佳，Paul則有28分、7籃板、9助攻的全能表現，替補上陣的Gerald Green則投進生涯新高的8記三分球，全場29分進帳，可惜依舊無法幫助火箭贏球。

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