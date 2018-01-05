隱形眼鏡趕流行 年產值強攻200億元

（中央社記者黃雅娟台北5日電）經濟部統計處公布眼鏡業產值，其中隱形眼鏡去年1至10月產值達新台幣167億元，年增逾3成，已超過前年總產值，靠著搶攻流行市場以及開發銀髮族，去年產值有望突破200億元。
經濟部統計處今天公布眼鏡業產值，105年整體產值為新台幣287億元，已創下歷史新高，光是隱形眼鏡就占5成以上，產值達161億元，估計106年產值可破200億元；眼鏡整體產值可破300億元，再創歷史新高。
統計處指出，106年1至10月眼鏡整體產值已達280億元，年增率超過2成，直逼105年總產值；隱形眼鏡產值則達167億元，年增率超過3成，已經超過105年總產值，有望再創歷史新高。
隱形眼鏡成為主要眼鏡產業貢獻來源，統計處分析，由於近年產業積極研發，提高功能及舒適度外，並開發兼具時尚流行新品等功能，帶動瞳孔放大片、花紋變色片風靡熱銷，搶攻年輕市場。此外，業者也持續研發材質，希望開發銀髮族市場，前景持續看好。
而隱形眼鏡直接外銷比率占75%，統計106年1至11月出口為3.3億美元，年增24%，以對日本出口65.8%居首，中國大陸16.2%居次；其中，由於日拋型隱形眼鏡在美國滲透率提高，年增超過4.5倍。1070105