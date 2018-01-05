紅藍兼備 中共第一藍軍旅重塑為合成旅

（中央社記者林克倫北京5日電）有「中國第一藍軍旅」稱號、解放軍陸軍第81集團軍某合成旅領導表示，在深化國防和軍隊改革的「脖子以下」階段，藍軍旅已於2017年4月重塑為合成旅，並接收1000多名官兵。

澎湃新聞報導，微信公眾號「中國陸軍」稱，2017年12月25日，來自中央人民廣播電台、中央電視台、解放軍報、南方都市報等多家媒體齊聚朱日和訓練基地，探訪被譽為「中國第一藍軍旅」的陸軍第81集團軍某合成旅。

南方都市報手機用戶端4日晚間，發布該旅旅長滿廣志、政委周勳、參謀長陳軍的專訪文章，其中披露了藍軍旅在軍改中，規模結構和力量編成方面的變化。