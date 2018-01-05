紅藍兼備 中共第一藍軍旅重塑為合成旅

（中央社記者林克倫北京5日電）有「中國第一藍軍旅」稱號、解放軍陸軍第81集團軍某合成旅領導表示，在深化國防和軍隊改革的「脖子以下」階段，藍軍旅已於2017年4月重塑為合成旅，並接收1000多名官兵。
澎湃新聞報導，微信公眾號「中國陸軍」稱，2017年12月25日，來自中央人民廣播電台、中央電視台、解放軍報、南方都市報等多家媒體齊聚朱日和訓練基地，探訪被譽為「中國第一藍軍旅」的陸軍第81集團軍某合成旅。
南方都市報手機用戶端4日晚間，發布該旅旅長滿廣志、政委周勳、參謀長陳軍的專訪文章，其中披露了藍軍旅在軍改中，規模結構和力量編成方面的變化。
藍軍旅政委周勳接受南方都市報採訪時說，在這一輪軍改後，藍軍旅已於2017年4月重塑成合成旅，並從其他單位接收1000多名官兵，還進行沙場閱兵等重大任務。
對於部隊職能轉型，該旅參謀長陳軍表示，要將過去的步兵旅變成合成旅，新的模組化發展將給部隊戰備配套標準和組訓模式方法、檢驗戰鬥力生成規定等帶來系列變化。
陳軍表示，在這一輪改革中，藍軍旅從專業化模擬藍軍轉型為「紅藍兼備」的部隊，這更有利於知己知彼；他還說，現在整個陸軍部隊模擬藍軍訓練大綱準備頒行。未來大型檢驗性演習，無論是誰，只要通過資格考核，經相關部門批准，都可以來朱日和驗一驗。
報導稱，2011年，原北京軍區某裝甲師整編組建成機械化步兵旅。隨後，該旅整個編制從冀東津唐地區，移防到內蒙古深處的朱日和訓練基地，並於2013年年底轉隸原北京軍區司令部，劃歸朱日和訓練基地管理。
2014年元旦後，中共中央軍委總部以正式命令，明確定位機械化步兵旅為藍軍旅，並按照藍軍編制體制重新改編。至此，解放軍第一支真正意義上的專業化藍軍部隊初步建立。
報導指出，藍軍旅成立6年來，先後歷經1次千里移防、2次整編組建、2次轉隸移防，1次改編藍軍編制。特別是在改編藍軍編制後，曾先後參加33場實兵對抗演習，取得32勝1負戰績，被稱為「朱日和之狼」。
在中國深化國防和軍隊改革中，原北京軍區朱日和訓練基地轉隸陸軍，而中國第一藍軍旅則在陸軍18個集團軍重組為13個集團軍之後，轉隸新組建的中部戰區陸軍第81集團軍。1070105