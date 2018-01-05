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中央社

陸漁船違法捕魚 南韓發射機關槍驅離

中央社2018/01/05 12:03
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北5日電）據報導，50餘艘中國大陸漁船4日上午9時40分在南韓可居島（Gageodo）西南方海域非法捕魚。南韓海警隨即投入多艘船艦和1架直升機應對，期間還用M-60機關槍發射453發子彈警告驅離。

最後，多數大陸漁船撤離，南韓海警扣押兩艘涉嫌非法捕撈的漁船，並將船上20名船員移送木浦市（Mokpo）；其中一艘被扣押的大陸船隻在衝突過程中浸水。

中共黨媒人民日報海外網今天引述韓聯社報導指出，約50餘艘60至80噸級的大陸漁船4日上午在南韓可居島西南方35海里海域涉嫌非法捕魚。南韓海警共投入1500噸級、3000噸級的5艘警備艦艇、1艘漁政船和1架直升機應對。

報導指出，南韓海警扣押試圖扣押涉嫌非法捕魚的漁船時，其他漁船為幫助其逃脫，與南韓海警發生衝突，遭武力警告。南韓海警使用K2步槍發射警告後，又用M-60機關槍發射453發子彈。此外，一艘大陸漁船接近3000噸級南韓警備艦艇，也遭到K2步槍發射警告。

近年來，中韓漁業糾紛與衝突頻見。南韓海警去年12月19日也在南韓經濟專屬海域對40餘艘大陸漁船警告無效後，發射200餘發子彈進行驅趕。

中國外交部發言人華春瑩當時在記者會回應，中方歷來高度重視涉外漁業管理工作，積極採取有效措施維護相關海域漁業生產秩序。希望韓方妥善處理相關問題，在執法過程中不要採取危及人員安全的過激手段，確實保障中方漁民的安全與合法權益，並與中方加強溝通，共同維護有關海域漁業生產秩序。1070105

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