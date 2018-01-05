陸漁船違法捕魚 南韓發射機關槍驅離

（中央社台北5日電）據報導，50餘艘中國大陸漁船4日上午9時40分在南韓可居島（Gageodo）西南方海域非法捕魚。南韓海警隨即投入多艘船艦和1架直升機應對，期間還用M-60機關槍發射453發子彈警告驅離。

最後，多數大陸漁船撤離，南韓海警扣押兩艘涉嫌非法捕撈的漁船，並將船上20名船員移送木浦市（Mokpo）；其中一艘被扣押的大陸船隻在衝突過程中浸水。

中共黨媒人民日報海外網今天引述韓聯社報導指出，約50餘艘60至80噸級的大陸漁船4日上午在南韓可居島西南方35海里海域涉嫌非法捕魚。南韓海警共投入1500噸級、3000噸級的5艘警備艦艇、1艘漁政船和1架直升機應對。