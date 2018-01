川普被爆家人各有所圖 未料勝選亂陣腳

(中央社華盛頓4日綜合外電報導)美國記者沃爾夫大爆白宮內幕的新書提前到明天上市。根據「紐約雜誌」刊登的節錄,大選當天,川普一家人各有盤算,整個團隊幾乎沒人相信川普會贏,且川普根本不想當總統。

美聯社報導,出版商亨利.霍爾特出版公司(Henry Holt and Co.)在聲明中說,由於需求空前旺盛,沃爾夫(Michael Wolff)新書「烈焰與怒火:川普白宮內幕」(Fire and Fury: Inside the TrumpWhite House,暫譯)將提前4天於明天上市。