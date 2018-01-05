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中央社

川普被爆家人各有所圖 未料勝選亂陣腳

中央社2018/01/05 12:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國記者沃爾夫大爆白宮內幕的新書提前到明天上市。根據「紐約雜誌」刊登的節錄，大選當天，川普一家人各有盤算，整個團隊幾乎沒人相信川普會贏，且川普根本不想當總統。

美聯社報導，出版商亨利．霍爾特出版公司（Henry Holt and Co.）在聲明中說，由於需求空前旺盛，沃爾夫（Michael Wolff）新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the TrumpWhite House，暫譯）將提前4天於明天上市。

根據「紐約雜誌」（New York Magazine）刊登的節錄，沃爾夫寫道，2016年美國總統大選日當天，川普競選陣營「幾乎所有人」都認為川普不會贏。

書中寫說：「即使幾個關鍵州的開票數字似乎轉對川普有利，（川普競選總幹事）康威（KellyanneConway）、川普自己和女婿庫許納（Jared Kushner），也就是競選陣營實質頭頭，全都聞風不動，堅信他們的意外冒險很快會結束。不只川普不會當上總統，整個陣營幾乎所有人都認為他應該不會當選。正好，前面這個念頭意味著大家都不必處理後面的事。」

沃爾夫還寫說：「川普一旦敗選，他就會爆紅，還能以烈士之姿敗在不老實的希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）手下。」

「他的女兒伊凡卡（Ivanka）和女婿庫許納都會是國際名人。（軍師）巴農（Steve Bannon）會成為茶黨運動實質領袖。康威會成為有線電視新聞明星。而確信丈夫不會當選總統的梅蘭妮亞（Melania Trump）也能回歸低調的生活。敗選對大家都有好處。輸就是贏。」

沃爾夫寫說，大選夜8時過後不久，局勢發展出人意表，川普可能真的會勝選的趨勢愈發明顯，長子小川普（Donald Trump Jr.）對朋友說，川普「表情像是看到鬼」，川普妻子梅蘭妮亞則是「流淚，但不是喜極而泣」。

根據沃爾夫，川普意外勝選，打亂所有人的陣腳，為「他執政第一年持續出現的混亂和失衡奠定基調」。

沃爾夫認為，川普核心圈所有人原以為結果會是敗選，最終暴露出他們的真面目。（譯者：中央社盧映孜）1070105

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