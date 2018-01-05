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中央社

印尼亞齊監獄暴動 囚犯縱火扔石塊

中央社2018/01/05 12:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達5日專電）印尼亞齊省省會大亞齊二級監獄昨天發生暴動，囚犯不滿將被移監，釀成暴動，在監獄內投擲石塊並燒毀多間牢房。警方已控制局勢並偵訊鬧事的犯人。

這起監獄暴動是因為獄中有3名毒犯經常以生病或各種理由要求獄方允許他們暫時離開監獄，引發其他囚犯不滿。獄方打算將這3人移監至位於北蘇門答臘的另一座監獄，引發暴動，許多囚犯投擲石塊，控制監獄內的辦公室並在監獄內焚燒物品。

這次暴動造成監獄共6間牢房被燒毀或損壞，亞齊警方出動大批警力赴監獄鎮壓暴動，發射催淚瓦斯，多輛消防車也出動滅火。

大亞齊（Banda Aceh）警局局長向「羅盤報」（Kompas）表示，警方正在和相關單位合作，調查這起監獄暴動。

在監獄情勢獲得控制後，警方也逮捕一名據信是煽動暴動的囚犯。這座監獄目前收容548名囚犯。

事實上，印尼獄政管理一向為人詬病，監獄暴動或越獄時有所聞。

去年4月，萬隆一座監獄驚傳1名囚犯身亡，引發暴動。監獄部分設施在暴動中陷入火海，囚犯對著員警扔擲石塊，暴動發生後，警方調派近600名員警前往監獄，至少有5名員警被囚犯扔擲石塊砸傷。

去年5月，印尼蘇門答臘島廖內省一座監獄發生200名囚犯逃獄。這座監獄原本的收容量只有561人，但是關押的囚犯人數為1800人，超收囚犯的情形嚴重。1070105

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