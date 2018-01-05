印尼亞齊監獄暴動 囚犯縱火扔石塊

（中央社記者周永捷雅加達5日專電）印尼亞齊省省會大亞齊二級監獄昨天發生暴動，囚犯不滿將被移監，釀成暴動，在監獄內投擲石塊並燒毀多間牢房。警方已控制局勢並偵訊鬧事的犯人。

這起監獄暴動是因為獄中有3名毒犯經常以生病或各種理由要求獄方允許他們暫時離開監獄，引發其他囚犯不滿。獄方打算將這3人移監至位於北蘇門答臘的另一座監獄，引發暴動，許多囚犯投擲石塊，控制監獄內的辦公室並在監獄內焚燒物品。

這次暴動造成監獄共6間牢房被燒毀或損壞，亞齊警方出動大批警力赴監獄鎮壓暴動，發射催淚瓦斯，多輛消防車也出動滅火。