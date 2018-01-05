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M503航路未經兩岸協商　民航局約詢4航空公司勿用

記者呂烱昌／台北報導2018/01/05 13:39
▲為降低飛安疑慮，民航局將約詢港龍航空等4家業者，要求業者暫勿使用未經溝通確認的M503航路。（圖／國泰航空）
▲為降低飛安疑慮，民航局將約詢港龍航空等4家業者，要求業者暫勿使用未經溝通確認的M503航路。（圖／國泰航空）

中國大陸於昨日未與我方溝通和確認，即片面開通M503相關航路，交通部民航局今（5）日表示，已有4家航空公司使用爭議航路，為確保飛航安全，民航局再度呼籲各航空公司不宜使用。 

民航局表示，針對中國大陸未遵守兩岸於2015年3月協議所達成的共識，於4日片面啟用M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123三條航路，交通部民用航空局重申，陸方應遵守兩岸協議，與我方溝通、確認未來航管作業程序後，方可啟用四條航路。

民航局統計，大陸方面片面啟用該4航路後，4日共有中國東方航空、廈門航空、港龍航空、香港航空等4家業者使用4條航路，M503航路共飛行17架次，W122與W123兩航路各有3架次飛航。今日截至上午11時止，M503北向飛航5架次，W122飛航1架次。 為降低飛安疑慮，民航局將約詢4家業者，要求業者暫勿使用未經溝通確認的航路。如業者堅持飛航，民航局不排除有後續處置。 

針對美國在臺協會(AIT)希望兩岸民用航空與安全等問題應由雙方對話決定，民航局強調，對任何民航主管機關而言，飛安永遠是最重要考量，基於維護飛安立場，民航局再次呼籲，業者應停止使用這4條航路，也要求陸方基於飛安立場，儘速與我方溝通、確認未來航管作為，確保此區域飛航安全。

關鍵字m503ait民航局港龍航空
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