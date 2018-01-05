去年全球IC設計排名 輝達擠進前三大 聯發科掉到第

研調機構 IC Insights 統計，去年全球 IC 設計產值首度衝破千億美元，創下新的里程碑，在排名上，高通 (QCOM-US) 仍是全球最大，不過輝達擠掉聯發科 (2454-TW) 進入第三大，聯發科排名則往後挪移排到全球第四。

IC Insights 統計，高通去年仍是全球最大 IC 設計廠，營收達 170.78 億美元，較前年成長 11%，其次是博通 (BRCM-US)160.65 億美元，年增 16%。

聯發科 2016 年營收為 88 億美元，去年受到產品規劃問題，導致手機晶片市占率下滑，另外中國大陸手機市場需求也修正，因此營收降到 78.75 億美元，年減 11%，排名也掉到第四名，遭輝達擠掉。