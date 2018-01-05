吳淦遞上訴狀 調侃中共對他量刑太輕

吳淦2017年12月26日被天津市第二中級人民法院依「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑8年，剝奪政治權利5年，是「709事件」第一位被抓、最後一位受審且被量刑最重的異議人士，而且法院並未直播判決過程。

吳淦的代理律師葛永喜、燕薪4日到天津市第二看守所會見吳淦後，葛永喜在個人推特（Twitter）發布訊息並做以上轉述。

（中央社台北5日電）中國大陸知名維權人士吳淦3日遞交上訴狀，並調侃中共當局對他量刑太輕，因為像他這樣的謀反者，在古代會被五馬分屍；但如今只判他8年，「恐難以儆效尤，反倒會成星星之火。」

他的朋友認為，這是因為吳淦拒絕低頭，不像其他人那樣在中國國營電視台上認罪。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，葛永喜在審判結束後轉述，吳淦在判刑後當庭表示：「感謝貴黨授予我這個崇高榮譽，我將不忘初心，擼起袖子加油幹。」

葛永喜昨天會見吳淦後在推特發文表示，吳淦談笑風生，從容面對被判重刑的結果。他說已遞交了自書的上訴狀，並在上訴狀中調侃量刑太輕。若在古代社會，專制者會將他這樣的謀反者、顛覆犯淩遲處死五馬分屍。現僅判他8年，恐難以儆效尤，反倒會成星星之火。

葛永喜說，他「聞之竊笑，心生崇敬。」並讚揚吳淦是一個真正的抗爭者，既有堅定信念又勇於付出。

燕薪指出，他昨天上午10時30分在天津市第二看守所會見了吳淦。吳淦3日已向法院提交了一份自書的上訴狀。會見持續近兩小時，過程中，吳淦談吐從容，且始終面帶笑容。談到一審判決結果，吳淦感謝朋友們對他的關心，「自己求仁得仁，無怨無悔！」

2015年7月9日，中國大陸大規模抓捕維權律師與有關人士，被稱為「709事件」。

BBC先前報導指出，在網路自稱「超級低俗屠夫」的吳淦，把他的屠刀伸向了腐敗和不公，進行毫不妥協、有時候甚至是粗鄙無禮的抗爭，這令他成為中國最廣為人知的異見者和政府的敵人。1070105