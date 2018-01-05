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中央社

歹徒闖入小吃店洗劫 馬尼拉治安引憂慮

中央社2018/01/05 12:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲律賓大馬尼拉地區繼2日發生持槍男子闖入飯店行搶之後，今天再次發生武裝男子闖進小吃店洗劫，治安情況引起民眾憂慮。

菲國警方今天在報告中說，凌晨2時30分，4名頭載安全帽的持槍男子，闖進大馬尼拉地區帕拉納圭市（Paranaque）一家賣牛肚粥的小店行搶，並朝其中一名用餐客人的大腿開槍。

歹徒取走店內的6000披索（約新台幣3920元）收入，以及用餐客人的皮包、手機等價值約1萬5000披索的物品，得手後分乘2輛摩托車離去。

2日凌晨3時19分左右，大馬尼拉地區巴賽城（Pasay City）萬年莊園飯店（Mabuhay Manor Hotel）被4名武裝搶匪闖入，其中3人蒙面，估計從飯店櫃台及賓客身上搶走價值150多萬披索（約新台幣98萬元）的錢財和物品。

大馬尼拉地區民眾對於接二連三的高調搶劫案感到擔憂。一名台商說：「看來以後住宿用餐都得到有警衛的地方了。」一名網友說：「到小吃店吃東西的人，通常不會很有錢，歹徒連他們都搶，真是沒人性。」

作為反恐及防搶的措施，菲國大飯店、商場及其他公共場所多半雇用保安人員，包括捷運站在內，民眾進出必須搜身及檢查隨身物品。1070105

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