墾丁泊逸酒店不堪虧損 歇業拚轉型

王柏弘說，墾丁遊客量銳減和一例一休是造成歇業的主要原因，泊逸的遊客主要是團客，除了國內遊客外，國外遊客以陸客、港澳和新加坡為主，港澳及新加坡遊客穩定，銳減的是陸客及國內遊客。

墾丁泊逸渡假酒店位於車城鄉海口港旁，民國104年1月底從六福莊集團接手，去年農曆春節後脫離母集團富驛獨力經營，並斥資翻新整修，但財務狀況持續不穩，去年7月間首次傳出積欠員工薪資，上個月又因資金調度問題無法如期發出薪水，前兩天傳出將歇業消息。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）位於屏東車城鄉的墾丁泊逸渡假酒店因不堪虧損，明天起歇業，飯店營運總監王柏弘坦言，國內旅遊與大陸遊客減少、一例一休增加成本是歇業主因，但未來將轉型重新營運。

他指出，陸客約減少2成，國內遊客量沒有統計減少的數字，但國內團大多在假日，假日消費又是單價最高的，因此，國內遊客的減少對飯店收入也產生很大影響。

王柏弘說，一例一休政策造成正職人員上班失去彈性，為了應付24小時飯店業服務，增加大量的計時打工人員，每個月約增加新台幣20萬元至40萬元的開銷。

王柏弘表示，自去年9月至11月份累計虧損達516萬元（不含折舊費用），去年一年中，只有7、8月的暑假有小賺，其餘每個月約虧損200萬至400萬元。

泊逸去年12月無法依約定匯款薪資，最近基層都才剛領到去年11月份薪資，幹部主管則僅領到幾千元，王柏弘說，積欠61名員工的薪資一定會補足。

他說，泊逸算是富驛集團的加盟店，「墾丁泊逸渡假酒店」的招牌今年到期，經營團隊想利用這次機會轉型重新出發，明天停止營運後，飯店將整修，準備未來換另一個招牌重新營運。

王柏弘說，未來重新營運可能主打親子飯店，至於股東是不是會再增資或是換另一個團隊等，這部分他並不清楚；目前的員工將全數解聘，是否會有人被重新聘請加入新團隊則不得而知。

屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉表示，墾丁國家公園管理處去年統計墾丁遊客少了100多萬人次，其實是計算停車場遊覽車和汽車的數量，估算數字並不正確，墾丁一些招牌飯店如墾丁凱撒飯店及福華飯店等住房率都還逆勢成長，陸客減少是事實，縣政府也正努力開發日本、韓國和港澳遊客，墾丁飯店、民宿不會有倒閉風潮。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，泊逸飯店以接陸客團為主，所以受到很大影響，只要不以陸客團為主的飯店，影響並不大，一例一休造成的企業旅遊福利減少、年金改革及廉航影響國內旅遊意願，福華、凱撒等飯店都以降價因應，因此，住房率影響不大，只是少賺而已。1070105