明年用什麼身份跑萬金石馬拉松？侯友宜這樣回

新北市副市長侯友宜今（5）日參加2018新北市萬金石馬拉松跑衣暨周邊商品的發表會，並穿上2018新北市萬金石馬拉松專屬的跑衣走秀；侯友宜意有所指的表示，用什麼身份來跑都不重要，重要的是大家有沒有來參加！

外界關心侯友宜明年用什麼身份來參加萬金石馬拉松？市長的身份嗎？侯友宜開玩笑的說，「我不知道ㄟ！用一般市民的身份，歡迎市民來跑」，用什麼的身份來跑都不重要，重要的是大家有沒有每年都來參加萬金石馬拉松，今年是第12年來跑，抱著一顆快樂的心情來跑，用什麼的身份來跑真得不重要啦！