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即時跑馬燈快樂跑馬拉松　侯友宜：身份不重要南韓統一部：北韓同意9日舉行會談理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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明年用什麼身份跑萬金石馬拉松？侯友宜這樣回

記者陳志仁／新北報導2018/01/05 12:38
▲明年用市長的身份跑萬金石馬拉松嗎？新北市副市長侯友宜開玩笑的說，「我不知道ㄟ！用一般市民的身份，歡迎市民來跑」。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.05）
▲明年用市長的身份跑萬金石馬拉松嗎？新北市副市長侯友宜開玩笑的說，「我不知道ㄟ！用一般市民的身份，歡迎市民來跑」。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.05）

新北市副市長侯友宜今（5）日參加2018新北市萬金石馬拉松跑衣暨周邊商品的發表會，並穿上2018新北市萬金石馬拉松專屬的跑衣走秀；侯友宜意有所指的表示，用什麼身份來跑都不重要，重要的是大家有沒有來參加！

外界關心侯友宜明年用什麼身份來參加萬金石馬拉松？市長的身份嗎？侯友宜開玩笑的說，「我不知道ㄟ！用一般市民的身份，歡迎市民來跑」，用什麼的身份來跑都不重要，重要的是大家有沒有每年都來參加萬金石馬拉松，今年是第12年來跑，抱著一顆快樂的心情來跑，用什麼的身份來跑真得不重要啦！

侯友宜指出，萬金石馬拉松今年得到田徑總會的銀標籤，這次設計的周邊商品，選定2018年最夯的紫色，沿海粉紫色天空，讓紫色沿著晨曦，並逆著女王頭來跑，所以今年跑衣用粉紫色，逆著女王頭就代表逆風而上，屹立不搖、堅韌不拔的精神，能夠接受所有的挑戰，不讓任何的事情打敗我們。

侯友宜表示，尤其今年特別請連續五度獲得德國紅點設計師大獎得主的台灣本土的設計師賴嘉緯操刀設計跑衣，3月18日迎著風而跑，心情一定特別的好，歡迎愛好萬金石馬拉松的選手，一起參與賽事；此外，獲得田徑總會的銀標籤後，往後還有機會挑戰金標籤，面對所有逆境都不要怕困難，繼續往前走。

關鍵字新北市侯友宜萬金石馬拉松
為國際書展暖身　詹宏志來說書

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