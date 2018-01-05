兩年多來首次 南北韓9日高層會談

（中央社首爾5日綜合外電報導）美國與南韓決定延後聯合軍事演習後，北韓接受南韓的對話提議，雙方9日將舉行兩年多來首次正式會談。

這場會談將在分隔南北韓、重兵防守的非軍事區板門店舉行。

北韓2017年發射洲際彈道飛彈等數枚飛彈，以及進行威力為歷來最大的第6度核試爆，導致朝鮮半島緊張局勢升高。

北韓領導人金正恩在新年文告中警告，他桌上有核按鈕，但同時也向南韓遞出橄欖枝，表示北韓將派團參加下月在南韓舉辦的冬季奧運。

南韓提議兩國舉行會談作為回應，南北韓中斷將近兩年的熱線也在本週稍早重啟。