兩年多來首次 南北韓9日高層會談

（中央社首爾5日綜合外電報導）美國與南韓決定延後聯合軍事演習後，北韓接受南韓的對話提議，雙方9日將舉行兩年多來首次正式會談。
這場會談將在分隔南北韓、重兵防守的非軍事區板門店舉行。
北韓2017年發射洲際彈道飛彈等數枚飛彈，以及進行威力為歷來最大的第6度核試爆，導致朝鮮半島緊張局勢升高。
北韓領導人金正恩在新年文告中警告，他桌上有核按鈕，但同時也向南韓遞出橄欖枝，表示北韓將派團參加下月在南韓舉辦的冬季奧運。
南韓提議兩國舉行會談作為回應，南北韓中斷將近兩年的熱線也在本週稍早重啟。
南韓總統文在寅昨晚和美國總統川普商定，2月9日開始的平昌冬奧期間，將不會舉行聯合軍事演習。美韓聯合軍演通常會激怒北韓。
路透社引述南韓總統辦公室報導，川普稱擬議中的兩韓會談是「好事」，他將派出高層代表團參加平昌冬奧，包括他的家庭成員。
南韓統一部官員告訴法新社，北韓傳真給南韓表示接受9日會談的提議。
南韓統一部發言人白泰鉉（Baik Tae-hyun）告訴記者，會談議程將包含平昌冬奧和「改善南北韓關係的議題」。彭博報導，白泰鉉說，2015年以來雙方首次正式會談的準備工作，將透過書信溝通。（譯者：中央社陳昱婷）1070105