陸發改委：東北營商環境仍有明顯差距

（中央社記者林克倫北京5日電）中國國家發改委東北振興司司長周建平今天表示，東北近年來營商環境從縱向跟自己對比，已有很大改善；但與經濟發達省份相比，仍有明顯差距。

中國之聲報導，近期有關東北營商環境再次成為熱門新聞事件，周建平今天上午在東北振興金融合作機制成立會議做出上述表示。

對於近日發生的雪鄉與亞布力兩個滑雪場的地方政府與企業間糾紛，周建平表示，「我應該坦率講，我沒到現場，詳細情況我不瞭解，所以我對這兩件事是不予置評的。」

但他指出，東北的營商環境近幾年有了很大改進，例如遼寧省成立了中國第一個營商環境管理局，專門監督省直屬部門的營商環境；另外是由遼寧省人大通過中國第一個營商環境的加強銀行管理條例。