陸發改委：東北營商環境仍有明顯差距

（中央社記者林克倫北京5日電）中國國家發改委東北振興司司長周建平今天表示，東北近年來營商環境從縱向跟自己對比，已有很大改善；但與經濟發達省份相比，仍有明顯差距。
中國之聲報導，近期有關東北營商環境再次成為熱門新聞事件，周建平今天上午在東北振興金融合作機制成立會議做出上述表示。
對於近日發生的雪鄉與亞布力兩個滑雪場的地方政府與企業間糾紛，周建平表示，「我應該坦率講，我沒到現場，詳細情況我不瞭解，所以我對這兩件事是不予置評的。」
但他指出，東北的營商環境近幾年有了很大改進，例如遼寧省成立了中國第一個營商環境管理局，專門監督省直屬部門的營商環境；另外是由遼寧省人大通過中國第一個營商環境的加強銀行管理條例。
周建平指出，不論是哈爾濱市、黑龍江省或吉林省，確實很關注自己的營商環境，且和自己做縱向對比也有很大的改進，但橫向跟其他城市對比還是有差距。
他表示，例如浙江省提出了申辦審批流程最多跑一次，讓網路訊息多跑路，讓老百姓不跑路。周建平指出，參照系很重要，和自己比在進步、和橫向比要改造不足，有差距就要改。
此外，周建平說，看問題不能就某一件事情無限放大，假如類似事件是十幾、二十幾、一百起，那肯定是有問題；如果僅是偶發一起，不要因為這事來整個放大、否定整個工作。
他表示，個案問題個案處理，按照法規該處罰就處罰、該吊銷就吊銷，該建立黑名單就建黑名單，但不要傷及無辜，大家應該都在改進、都在進步，但是差距肯定存在的。1070105