倫敦豪宅「大打折扣」整體房價下滑跡象

由於建商大幅增加房屋供應量，倫敦第 3 季建造中但未售出的房屋數，達到歷史新高點，日前房仲業者表示，有亞洲賣家願意以低於原價 22% 的價格，拋售泰晤士河畔的豪宅，也暗示著倫敦市中心的房價開始下跌。

One Blackfriars 建案 (圖: Wikipedia)

MyLondonHome 的新屋出售經理 ChristianBarr 表示，這位亞洲賣家，於 2013 年購入 One Blackfriars 大廈的 20 樓公寓，希望在房屋完成建構前，將手上房產脫手，以避免付印花稅，而他開出的價格為 180 萬英鎊 (約 244 萬美元)，比他當初所付價格低 22%。Barr 表示，目前有來自中國與英國的買家出價競標，而他們的目標是在 7 天內售出。