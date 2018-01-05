國教盟抗議甄選撞期 招聯會允協調

國教行動聯盟今天到教育部陳情，召集人王立昇說，應先盤點同一學門、同一屬性的校系，將甄試時間錯開，例如：台大電機系和清大電機系就該錯開。他並建議，同一學校學門、屬性接近的系，可採「聯合甄試」的方式。

為維護高中學習完整，今年大學甄試時程往後挪，但受限於後續的升學管道，原本甄試第二階段時間從5週縮短為3週，導致許多校系撞期。台灣大學副教務長張耀文和國教行動聯盟等團體，從去年12月開始就多次透過媒體呼籲，要求全面盤點撞期狀況，必要時重新調整招生簡章。

（中央社記者陳至中台北5日電）各大學107學年度甄試第二階段嚴重撞期，國教行動聯盟今天到教育部陳情，呼籲還給學生教育選擇權。招聯會則重申，會在保障學生權益的前提下，努力協調各校。

不過，甄試日期是白紙黑字寫在簡章上，大學招生委員會聯合會日前回應，簡章公告視同契約，如要修改茲事體大；國教盟則認為可透過媒體宣傳、網站公告、成績單加註等方式，避免學生漏接訊息。

對此，招聯會組長王盛麒解釋，今年已努力協調各系撞期，其中一項措施，是將原本分散在5個週末、總共15天的第二階段期程，集中在3週內的19天。

然而，各校系因為行政作業的因素，仍偏好甄選第二週的「黃金週六」。招聯會於去年10月簡章定稿前，就寫信給各校提醒撞期的問題，教育部也緊接著發文，呼籲各校系分散甄試日期，並具體建議可挪至週五、六、日之外的時間。

根據招聯會統計，107年「黃金週六」甄試的校系，已較106年減少一些，主要是許多校系提供考生多天的甄試選擇。「個人申請」第一階段，每位考生平均篩選通過3個系，如果第二階段真的撞期，各系通常會讓學生避開，例如將一天分成不同時段，方便考生一天參加多場。

對於國教盟調整簡章的呼籲，王盛麒說，招聯會是合議制，單一個人不能推翻共同決議。如果要修改簡章、調整甄試日程，必須有會員學校提案再共同討論。目前招聯會仍在協調各大學中，預計1月下旬加開會議。1070105