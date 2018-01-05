房仲變多成交未增 屋比供免費買租方呼叫

（中央社記者韋樞台北5日電）房仲人數到去年底，增至4萬4607人，創下近17個月新高，但房屋買賣移轉量未放大，造成僧多粥少。房屋比價平台屋比歡迎房仲註冊為「屋比經紀人」，可免費擁有買租方呼叫功能到1月底。
屋比引述內政部最新統計，到2017年底，全國受僱的不動產經紀業從業人員共4萬4607人，人數連5月上揚，更創下近17個月新高，與過去幾年房仲不斷縮編或業務人員不敢投入市場的狀況明顯不同。
內政部資料顯示，去年每位不動產經紀業從業人員平均成交件數僅約6.1件，平均2個月才可能成交1件，甚至不少人近半年依然零成交，與2009年的15.9件，每個月平均成交1.3件相比差別太大。
屋比比價平台創辦人葉國華表示，近年房市低迷，房仲業高工時、低回報的情形無法明顯改善，許多仲介需兼差才能度日，甚至有不肖從業人員為求成交，詐騙、欺瞞買賣方，不但形象大打折扣，也造成消費糾紛。
葉國華表示，所有受僱房仲即日起只要註冊為「屋比經紀人」便可免費擁有買租方呼叫到1月底，讓房仲可以藉由屋比，在農曆年前搶最後一波的年終紅包財。
葉國華指出，屋比彙整海量的房屋資訊，讓消費者用3分鐘省下3個月的找房比價時間，滿足民眾各項買租屋需求，也讓從業人員獲得更多業務擴展的機會。而且屋比平台所推出的「房仲服務評價紀錄」受到市場極高好評，許多購屋者紛紛指名高服務評價的經紀人服務，替優良經紀人創造更多業績。
他透露，目前「屋比經紀人」已超過2500人，預計短期未來每10位房仲就有1位是屋比經紀人。1070105