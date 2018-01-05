房仲變多成交未增 屋比供免費買租方呼叫

（中央社記者韋樞台北5日電）房仲人數到去年底，增至4萬4607人，創下近17個月新高，但房屋買賣移轉量未放大，造成僧多粥少。房屋比價平台屋比歡迎房仲註冊為「屋比經紀人」，可免費擁有買租方呼叫功能到1月底。

屋比引述內政部最新統計，到2017年底，全國受僱的不動產經紀業從業人員共4萬4607人，人數連5月上揚，更創下近17個月新高，與過去幾年房仲不斷縮編或業務人員不敢投入市場的狀況明顯不同。

內政部資料顯示，去年每位不動產經紀業從業人員平均成交件數僅約6.1件，平均2個月才可能成交1件，甚至不少人近半年依然零成交，與2009年的15.9件，每個月平均成交1.3件相比差別太大。