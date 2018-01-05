射擊會員那瑪夏山區打獵失蹤　陳屍河床疑遭槍殺

台南市射擊協會施姓會員，於2017年12月8日與朋友到高雄市那瑪夏山區打獵失蹤，後於12月26日被發現陳屍甲仙河床。檢警勘驗屍體發現背部有一處槍擊傷痕，今（5）日再進行X光掃描確認複驗是槍傷無疑，全案正由旗山警分局深入調查中。

旗山分局表示，於2017年12月26日22時許接獲1名男子報案，在距離高雄市甲仙區小林村遺址，步行約1個多小時路程的獻肚山區，發現有人陳屍山溝河床，警方立即派員前往現場勘查。

警方到達河床發覺死者身體已經腐爛，屍體旁還有1枝飛靶槍，警方立即封鎖現場並報請橋頭地方法院檢察署檢察官勘驗，後經檢警比對DNA，才確認死者是施姓男子，趕緊通知家屬指認。於今（2018）年1月4日複驗屍體後發現背部有一處槍擊傷痕，再經檢察官指示後，於今日再進行X光掃描確認是槍擊傷痕無誤。