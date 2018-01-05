射擊會員那瑪夏山區打獵失蹤　陳屍河床疑遭槍殺

台南市射擊協會施姓會員，於2017年12月8日與朋友到高雄市那瑪夏山區打獵失蹤，後於12月26日被發現陳屍甲仙河床。檢警勘驗屍體發現背部有一處槍擊傷痕，今（5）日再進行X光掃描確認複驗是槍傷無疑，全案正由旗山警分局深入調查中。
旗山分局表示，於2017年12月26日22時許接獲1名男子報案，在距離高雄市甲仙區小林村遺址，步行約1個多小時路程的獻肚山區，發現有人陳屍山溝河床，警方立即派員前往現場勘查。
警方到達河床發覺死者身體已經腐爛，屍體旁還有1枝飛靶槍，警方立即封鎖現場並報請橋頭地方法院檢察署檢察官勘驗，後經檢警比對DNA，才確認死者是施姓男子，趕緊通知家屬指認。於今（2018）年1月4日複驗屍體後發現背部有一處槍擊傷痕，再經檢察官指示後，於今日再進行X光掃描確認是槍擊傷痕無誤。
▲ 六龜分局那瑪夏分駐所所長潘煜烽接獲通報，與搜救人員研判施姓男子可能進出的山區進行搜尋。（圖／記者宋汝夔翻攝 , 2018.01.05）
另據六龜分局偵查隊長鄭育昇指出，有關台南市籍民眾施男於106年12月9日至那瑪夏區未回，報案人施妻於106年12月11日20時至台南市政府警察局佳里分局西港分駐所報案失蹤人口協尋。
▲ 六龜分局那瑪夏分駐所接獲通報，共出動警力135人次、消防分隊共出動26人次，分別於那瑪夏區深山搜尋未果。（圖／記者宋汝夔翻攝 , 2018.01.05）
六龜分局那瑪夏分駐所所長潘煜烽接獲通報，從12月12日至25日共出動警力135人次、消防分隊共出動26人次，分別於那瑪夏區深山搜尋未果。
六龜分局偵查隊受理通報後，隨即向地檢署、地方法院聲請調取票調閱通聯紀錄分析，瞭解施民最後聯絡對象，以釐清案情，並請家屬提供通聯紀錄及行車紀錄器爭取時效。
由於失蹤者的遺體是於旗山分局里關派出所轄區內的獻肚山附近發現，六龜分局偵查隊隨即將所調閲之相關資料，提供給旗山分局偵查隊參考，並全力協助調查。
旗山警分局長陳錦坤指示偵查隊、另組專案小組全力深入調查，並配合臺灣橋頭地方法院檢察署果股檢察官駱思翰指揮偵辦 。