大陸新航路已4業者使用 民航局將約詢

民航局發布新聞指出，根據統計，陸方片面啟用4航路後，昨天共有中國東方航空、廈門航空、港龍航空、香港航空等4家業者使用4條航路，M503航路共飛行17架次，W122與W123兩航路各有3架次飛航。

中國大陸未遵守兩岸於民國104年3月協議所達成的共識，昨天片面啟用M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123航路，交通部民用航空局今天重申，陸方應遵守兩岸協議，與我方溝通、確認未來航管作業程序後，方可啟用新航路。

（中央社記者陳葦庭台北5日電）中國大陸未與台灣溝通確認，片面開通M503由南向北等航路，民航局今天表示，已經有4家航空公司使用，將約詢業者。

今天截至上午11時止，M503北向飛航5架次，W122飛航1架次，民航局表示，為降低飛安疑慮，將約詢4家業者，要求業者暫勿使用未經溝通確認之航路，如業者執意飛航，民航局不排除有後續處置。

對於美國在台協會希望兩岸民用航空與安全等問題應由雙方對話決定，民航局強調，對任何民航主管機關而言，飛安永遠是最重要考量。

民航局也呼籲，業者應停止使用這4條航路，也要求陸方基於飛安立場，儘速與台灣溝通、確認未來航管作為，確保此區域飛航安全。1070105