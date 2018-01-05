科技公司揭牌 史哲允打造人才移居城市

（中央社記者程啟峰高雄5日電）高雄市副市長史哲今天上午出席一家科技公司高雄第二辦公室揭牌典禮時，允諾市府將持續致力產業轉型，打造高雄成為人才移居城市。

科技大廠緯創資通公司繼2015年投新台幣5.7億元進駐高雄，成立軟體產品研發中心後，又在高雄成立第二辦公室，預計3年內加碼投資6億元，招募200人，擴大研發能量。第二辦公室上午由緯創資通執行長黃柏漙、史哲、經發局長曾文生、勞工局長鄭素玲等人共同揭牌。

史哲致詞表示，緯創資通2015年進駐高雄時承諾3年內招募200名軟體研發工程師，如今不僅達標，還加碼投資擴大成立第二辦公室，將再招募200名工程師，感謝緯創提供優渥薪資、福利吸引人才移居高雄。