無人機闖禁航區至少罰30萬 立委盼多宣導

黃國書表示，最近無人機空拍蔚為風潮，但許多民眾在對民航法及禁航區相關定義不了解的狀況下誤觸法網。近3年來，就有33件無人機誤闖禁航區開罰的案例，考量裁罰全因檢舉產生，無人機誤闖禁航區的黑數可能更為嚴重。

民主進步黨立法委員黃國書上午在立法院召開「無人機拍照成風潮，誤闖禁航區低消30萬誰知道？」記者會，呼籲政府應以更有效方式向民眾宣導無人機誤闖禁航區的罰則，邀請民航局副局長何淑萍等人與會。

（中央社記者王承中台北5日電）民進黨立委黃國書今天表示，許多民眾玩無人機誤闖禁航區遭開罰，民航局應多宣導。民航局副局長何淑萍說，盼業者可提供APP加強宣導，民航局也會積極宣導，讓民眾玩得放心。

黃國書說，依現行民航法規範，無人機誤闖禁航區可處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，他在去年12月就收到兩起有關無人機誤闖禁航區遭檢舉開罰的陳情案，顯示問題十分嚴重。

他說，一般人可能認為只有機場上空是禁航區，但在目前禁航區的定義下，以松山機場為例，台大上空為限航區，60公尺以上約20層樓高的空域則是禁航範圍，而他收到的陳情案其一，就是有民眾要空拍台中系統交流道，但殊不知該地為台中機場禁航區，遭檢舉開罰。

黃國書表示，建議民航局應把相關宣導警語列為未來無人機上架販售的要求，也應加強相關科技的應用，如使用APP之類的軟體進行宣導，並以更積極的方式向民眾宣導觸法的罰則。

何淑萍表示，民航局發現還是有民眾不了解禁航區、限航區以及相關罰則。以跑道來算，跑道兩端航線向外延伸5公里、南北2.6公里內的區域為禁航區，禁止任何無人機飛行，航線再向外延伸10公里、南北3.4公里內的區域為限航區，則不得超過60公尺。

何淑萍說，台大距離松山機場6公里，位在限航區內，操作無人機就不得超過60公尺。隨著無人機越來越廣泛使用，希望未來業者可提供APP加強向民眾宣導，民航局也會透過各種管道宣導，讓民眾玩得放心，避免觸法面對高額的罰款。1070105