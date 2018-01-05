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中火計畫流標盧秀燕質疑能力　林佳龍盼社會鼓勵完成改革

記者柳榮俊／台中報導2018/01/05 13:04
▲市長林佳龍樂見有民代開始關心中火室內煤倉計畫，盼多鼓勵完成。（圖／記者柳榮俊攝 , 2018.1.5）
▲市長林佳龍樂見有民代開始關心中火室內煤倉計畫，盼多鼓勵完成。（圖／記者柳榮俊攝 , 2018.1.5）

針對台中火力發電廠正推動室內生煤倉興建計畫招標時流標，國民黨立委盧秀燕指台中市長林佳龍明年任期屆滿前來不及改善空汙。林佳龍表示，中火屬國營事業，經濟部管轄，過去立委沒有關注到可將戶外生煤場轉為室內儲存，現在開始注意此議題，呼應市府生煤管制條例，他覺得非常開心，也給予掌聲。呼籲多鼓勵國營事業儘速改革。

盧秀燕透過臉書粉絲專頁發文說，台中燃煤發電、空氣汙染改善工程125億室內煤倉計畫，「再度」流標。中部空汙改善遙遙又跳票，且遙遙無期。希望行政院和台中市政府改善空汚的支票不要說一套、做一套。如果編了125億預算都標不出去，行政能力如此之差，又奢言改善空汙？

林佳龍今（5）日在奇美博物館法國牛犬裝置藝術贈與儀式後接受媒體訪問，他表示，市府施行生煤管制自治條例，中火和中龍鋼鐵都要將戶外生煤場轉為室內煤倉，也都已編列預算執行。其中，中龍鋼鐵已開始興建，中火則較晚決定。不過，市府會持續依自治條例督促儘快完成，有了好的開始，就會有成果。

他指出，最近有一些民代開始注意到此議題，他也覺得非常開心。其實中火屬於國營事業，由經濟部主管，雖然過去立委並未關注可將戶外的生煤管理場轉為室內儲存，現在開始呼應市府生煤管制自治條例，值得鼓掌。

對於市府要求的四年期限，林佳龍表示，雖然台電曾表示有困難，但依據自治條例規定4年必須減煤4成，以及興建室內煤倉，這些都希望中火盡快推動；雖然最近有鋼價問題，但中火仍應盡速完成招標規則。他也再次呼籲社會用鼓勵的方式，讓這些國營事業加速完成改革。

關鍵字台中火力發電廠林佳龍盧秀燕奇美博物館生煤
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