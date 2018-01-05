〈星宇2020啟航〉走過曲折的2017年 今年加快

日前張國煒宣布將籌組「星宇航空」後，奔走各界並經過數次協商，希望檢討相關成立航空公司的規定，終於促成民航局向交通部提出「民用航空運輸業管理規則」修正草案，並獲得交通部通過，讓星宇成功跨過在國內成立航空公司的門檻。

由長榮集團二房張國煒創辦的星宇航空今 (5) 日宣布正式開放百名職缺搶人才，並預計於 2020 年初開航；事實上，星宇成立過程波折不斷，不僅業內有雜音認為國籍航空客運未來恐供過於求，態度多不支持，更一度面臨「張國煒條款」卡關、星宇航空遭搶先註冊等負面因素，不過，張國煒仍在去年成功克服層層關卡，今 (2018) 年起加緊籌備腳步衝刺開航 。

面對外界質疑國籍航空客運未來可能面臨供過於求的狀況，張國煒日前指出，成立航空公司是給國人多一個選擇，強調自己比任何人都知道航空業是怎麼回事，「大家也不用擔心我會破產，機率還蠻低的」，對於自己的星宇是相當有信心。

張國煒將星宇航空定位在高端市場，但並非機票價格高貴，高端講求的是安全和服務品質，強調賺錢不是第一要務，「因為航空業本來就獲利低又風險高，完全是出自使命感」，他甚至喊出要以成為台灣的阿聯酋航空為目標，充分展現企圖心。

不同於過去所待的長榮航 (2618-TW) 採行日式文化，張國煒的星宇大走美式作風，希望營造在公司上班就像在家走動一樣自在的氣氛，外界都在關注，星宇將如何走出自己的路。