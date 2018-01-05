就在今夜 美非農報告震撼來襲 美元止頹就看它

接受外媒調查的經濟學家的預期中值顯示，美國 12 月非農就業崗位料增加 19 萬個崗位，而前一個月則為 22.8 萬。按此計算，美國 2017 年全年的非農就業人口增幅將達到 211 萬，多於之前作出的大約 198 萬的預期。

台灣時間週五晚間 21:30，美國勞工部將公佈 12 月非農就業報告。分析師指出，若非農就業報告表現強勁，則有望為疲軟的美元注入急需的活力。

週五 (1 月 5 日)，全球金融市場將迎接非農報告的洗禮，這可能引爆 2018 年首個大行情。非農報告表現對於美元短線能否止住頹勢至關重要。分析師指出，除了非農就業崗位增幅之外，投資者將聚焦分項指標中的薪資資料，其表現與通膨息息相關，進而影響美國聯準會 (Fed) 的升息步伐。

FX168 財經網引述道明銀行 (TD Bank) 駐倫敦外匯戰略歐洲主管 Ned Rumpeltin 表示，非農將定下主要的基調，隨著市場參與人士的回歸，它將對市場構成影響。

週四 (1 月 4 日)，作為最重磅的非農前瞻指標，且素有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 12 月 ADP 就業人數增加 25 萬人，創下去年 3 月以來最大增幅，預期增加 19 萬人，前值修正為增加 18.5 萬人。

彭博分析師指出，自 2014 年以來，所有 ADP 增幅超過 25 萬的 11 次情況中，除了 1 個月之外，非農增幅都超過 20 萬。

所有非農報告的分項指標中，最受關注的是「薪資」資料，其對於通膨走向至關重要，進而會影響 Fed 的升息步伐。市場人士認為，週五美元走勢除了要看非農就業人數之外，關鍵還在於「薪資」增長資料。

調查顯示，美國 12 月平均每小時工資月率料上升 0.3%，升幅高於上月的 0.2%；12 月平均每小時工資年率料攀升 2.5%，上月也為上升 2.5%。

ISM 製造業調查委員會主席表示，由於難以招募到高技能勞動力，企業正在支付更高的工資。

調查並顯示，美國 12 月失業率料為 4.1%，與 11 月持平，但遠低於經濟學家們作出的 4.6% 的第 4 季預期。

針對此次非農報告，巴克萊 (Barclays) 分析師 4 日撰文指出，在 8 月和 9 月遭受颶風破壞後，美國 10 月和 11 月非農出現強勁反彈。就業市場資料顯示，包括初請失業金人數，都指向了又一個月的強勁就業增長。

巴克萊預期 12 月非農將增加 17.5 萬人，與此前連續 11 個月的平均水準相一致，私營部門的就業人數將增加 17 萬。此外，預計失業率將進一步下降至 4.0%。

巴克萊並預計，平均時薪月增率為 0.3%，年增率為 2.5%。此外，該行預期 12 月平均每週工時依舊為 34.5。

財經網站 FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 則預計，12 月增加 19 萬新增非農就業崗位，而 11 月的增幅為 22.8 萬。預計失業率將保持在 4.1% 不變。平均時薪料上漲 0.1 個百分點，月增 0.3%，年增持平在 2.5%。薪資資料將會對市場的決定產生格外重要的影響。