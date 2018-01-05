泰僑摔車肋骨骨折　骨板固定新技術不必再忍痛

來台工作的泰國華僑吳先生，某日上班因天雨路滑不小心摔車，當下雖還能忍痛騎回家，本想說休養幾天就會自行康復，但後來卻雙手疼痛，連抬起都困難，就診後才發現除了肱骨、鎖骨骨折外、左側肋骨亦有多處嚴重骨折，導致左側胸壁嚴重變形，恐危及生命。敏盛醫院胸腔外科林聿騰主任建議安排接受肋骨骨板固定手術重建胸壁，手術後一個星期左右便出院返家休養。

「呼吸都會痛！」這是許多人對肋骨骨折的印象，肋骨骨折在臨床表現主要為劇烈疼痛，像咳嗽、深呼吸、上下床、翻身、上肢出力等動作，都會令肌肉牽扯受創之肋骨，並引發劇烈的疼痛，所以病人往往臥床不敢活動，甚至連呼吸、咳痰都不敢太用力。

林聿騰說明，肋骨骨折傳統以保守治療為主，使用止痛藥靜養1至3個月，待骨折處自行癒合，但這中間的復原過程極為痛苦，若肋骨骨折數目較多或是錯位較厲害，肋骨可能會無法癒合，日後易造成胸壁外觀變形、肺功能變差、胸悶背痛等慢性後遺症。對於工作型態屬於高度勞動的病患而言，一旦胸壁變形可能導致患者無法從事原本的工作。

林聿騰指出，近年來，治療肋骨骨折的趨勢已逐漸改為手術積極治療，在骨折初期接受手術，將斷裂錯位的肋骨復位，並以骨板固定。與傳統治療方式相比，優點在於能降低患者疼痛、維持呼吸功能及胸壁穩定、減少肺功能影響、降低肺炎發生機率等。

林聿騰表示，過去曾有病患因肋骨骨折疼痛，數日未能躺下睡覺，接受肋骨骨板固定手術後，當晚即享受多日來第一次能平躺睡一個好覺。此外，針對高度勞動工作之患者，也能改善骨折後的胸壁變形問題，讓患者康復後能繼續原有工作，生活不受影響。

此外，也可與其他醫療技術搭配，以增加手術效率與精確性，像是輔以電腦斷層3D重組技術，可幫助評估患者骨折嚴重程度及手術傷口計畫，若再加上超音波輔助定位，則可以更精確地定位骨折位置，並縮小傷口、縮短恢復時間。林聿騰分析，肋骨骨折最需要注意的是其伴隨而來的氣胸及血胸問題，建議可以胸腔鏡手術輔助，檢查並治療胸腔內之損傷，並盡量在手術中將所有傷害做一次性的修復。

林聿騰提醒，手術須由專科醫師診斷及評估；併發嚴重肺挫傷或多重創傷導致休克的病患，則建議等生命徵象相對穩定後再來接受治療。